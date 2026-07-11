Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов На Львов надвигаются дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

На Львов надвигаются дожди и грозы: прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 18:06
Погода во Львове 12 июля — ожидаются дожди и грозы
На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 июля, во Львове и Львовской области ожидается переменчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтов с севера. После сухой ночи утром и днём в регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области 12 июля

Синоптики рассказали, что завтра погодные условия во Львове и области будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов, которые будут надвигаться с севера. В связи с этим жителей области ожидают переменная облачность и осадки.

По прогнозу, по области будет облачно с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не предвидится, однако уже утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Западный ветер будет достигать 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, а днем воздух прогреется до +17…+22 °C.

Читайте также:

Во Львове также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+11 °C, днем — +20…+22 °C.

Пожарная опасность во Львове 12 июля

В то же время 12 июля на территории Львовской области будет преобладать низкая пожарная опасность. Местами прогнозируются средний (3-й класс) и высокий (4-й класс) уровни пожарной опасности.

null
Прогноз пожарной опасности по Львовской области 12 июля. Фото: Львовский РЦГМ

Несмотря на это, синоптики призывают жителей быть осторожными с открытым огнем, ведь даже при невысокой пожарной опасности неосторожное обращение может привести к возгоранию сухой растительности.

Последние новости Львова

Как писали Новини.LIVE, во Львове стартовала ежегодная международная конференция по украинским исследованиям. Мероприятие стало одной из крупнейших международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских исследований в мире.

А 8 июля гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК во время проверки документов у мужчины. Одного из нападавших задержали и поместили под стражу.

погода Львов дождь
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации