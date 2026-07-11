Погода во Львове 12 июля — ожидаются дожди и грозы

На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 12 июля, во Львове и Львовской области ожидается переменчивая погода из-за прохождения атмосферных фронтов с севера. После сухой ночи утром и днём в регионе пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода во Львове и области 12 июля

Синоптики рассказали, что завтра погодные условия во Львове и области будут формироваться под влиянием атмосферных фронтов, которые будут надвигаться с севера. В связи с этим жителей области ожидают переменная облачность и осадки.

По прогнозу, по области будет облачно с прояснениями. В ночные часы существенных осадков не предвидится, однако уже утром и днем пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Западный ветер будет достигать 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7…+12 °C, а днем воздух прогреется до +17…+22 °C.

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Во Львове также прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, а днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+11 °C, днем — +20…+22 °C.

Пожарная опасность во Львове 12 июля

В то же время 12 июля на территории Львовской области будет преобладать низкая пожарная опасность. Местами прогнозируются средний (3-й класс) и высокий (4-й класс) уровни пожарной опасности.

Прогноз пожарной опасности по Львовской области 12 июля. Фото: Львовский РЦГМ

Несмотря на это, синоптики призывают жителей быть осторожными с открытым огнем, ведь даже при невысокой пожарной опасности неосторожное обращение может привести к возгоранию сухой растительности.

Последние новости Львова

Как писали Новини.LIVE, во Львове стартовала ежегодная международная конференция по украинским исследованиям. Мероприятие стало одной из крупнейших международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских исследований в мире.

А 8 июля гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК во время проверки документов у мужчины. Одного из нападавших задержали и поместили под стражу.