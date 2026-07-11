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Главная Львов "Украина в мире": во Львове провели ежегодную международную конференцию украинских студий

"Украина в мире": во Львове провели ежегодную международную конференцию украинских студий

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 17:34
Львов стал центром мировой украинистики — стартовала международная конференция
Конференция украинских студий во Львове. Фото: Новини.LIVE

Во Львове впервые состоялась Конференция украинских студий "Украина в мире", организованная Министерством культуры Украины, Украинским институтом и Украинским католическим университетом. Событие стало одной из крупнейших международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских студий в мире.

Об этом сообщила с места события корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.

Международная конференция по украинским исследованиям во Львове

Конференция собрала более 210 участников на месте и еще более 40 онлайн. Во Львов приехали ученые, преподаватели, представители университетов и академических центров из 38 стран мира, в частности из Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Эстонии, Бразилии, Аргентины, Перу, Индонезии, стран Африки и других регионов мира.

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Львовская национальная опера во Львове. Фото: Новини.LIVE
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Конференция по украинским исследованиям во Львове. Фото: Новини.LIVE

Целью конференции стало создание ежегодной международной платформы для взаимодействия исследователей в области украинских исследований, обмена опытом и формирования глобальной академической среды вокруг изучения Украины.

"Мы решили учредить эту ежегодную конференцию, чтобы объединить исследователей, университеты и академические центры из разных стран. Это платформа для взаимодействия, дискуссий и усиления голоса Украины в мире", — отметил проректор по внешним связям и общественному служению УКУ Дмитрий Шеренговский.

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Конференция по украинским исследованиям во Львове. Фото: Новини.LIVE

Среди ключевых докладчиков конференции были:

  • Дмитрий Шеренговский, проректор по внешним связям и общественному служению УКУ;
  • Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины;
  • Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института.
  • Татьяна Бережная подчеркнула, что узнаваемость Украины в мире является составной частью национальной безопасности.

"Страна, о которой знают в мире, сильнее и менее уязвима. Мы должны постоянно рассказывать о нашей истории, государственности, языке, культуре и современных вызовах", — сказала Татьяна Бережная.

Отдельно министр подчеркнула важность сохранения украинского культурного наследия в условиях войны.

"То, что Россия делает с украинским культурным наследием, является чрезвычайно агрессивным проявлением войны против нашей идентичности. Именно поэтому мы должны не только документировать потери, но и активно восстанавливать поврежденные объекты, поддерживать украинскую культуру и рассказывать миру о нашей истории, языке и государственности", — подчеркнула Татьяна Бережная.

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Конференция украинских исследований во Львове. Фото: Новини.LIVE
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Конференция по украинским исследованиям во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Цель России в этой войне — не только нанести ущерб нашему государству, но и переписать нашу историю. Наша миссия — отстоять каждый период украинской государственности, каждый элемент культурного наследия и сделать так, чтобы мир знал правду об Украине", — добавила министр.

Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко подчеркнул, что конференция стала идейным продолжением международных конгрессов украинистов, которые проводились в Украине ранее, и в то же время положила начало новому формату ежегодных международных конференций по украинским исследованиям.

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Конференция по украинским исследованиям во Львове. Фото: Новини.LIVE

"Конференция "Украина в мире" — крупнейшее в Украине мероприятие такого формата, посвященное украинским и крымскотатарским исследованиям. Она призвана способствовать созданию и распространению академически точного, справедливого и неколонизированного знания об Украине", — отметил Владимир Шейко.

Участники обсуждали:

  • развитие украинистики в мировом академическом пространстве;
  • крымскотатарские исследования как составную часть современных украинских исследований;
  • влияние полномасштабной войны на исследования Украины;
  • вопросы украинской истории, культуры, языка и государственности;
  • междисциплинарный характер современных украинских исследований;
  • формирование неколонизированного, академически точного знания об Украине.

Программа конференции включала более 55 академических панельных сессий, 15 презентаций исследовательских центров и проектов, пять презентаций книг и две выставки.

Организаторы сообщили, что конференцию планируют проводить ежегодно. Она должна стать постоянной международной платформой для развития украинистики, создания новых исследований, академических партнерств и образовательных проектов.

Последние новости Львова

Как писали Новини.LIVE, 8 июля во Львове гражданские лица перевернули автомобиль ТЦК. Военнослужащие остановили мужчину, который находился в розыске, но свидетели начали мешать задержанию нарушителя.

На инцидент отреагировал Владимир Зеленский. По его словам, обстоятельства инцидента будет выяснять Министерство внутренних дел.

Львов Минкульт конференция
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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