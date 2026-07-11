Львов стал центром мировой украинистики — стартовала международная конференция

"Украина в мире": во Львове провели ежегодную международную конференцию украинских студий
Во Львове впервые состоялась Конференция украинских студий "Украина в мире", организованная Министерством культуры Украины, Украинским институтом и Украинским католическим университетом. Событие стало одной из крупнейших международных платформ для обсуждения развития украинистики и крымскотатарских студий в мире.
Об этом сообщила с места события корреспондент Новини.LIVE Марта Байдака.
Международная конференция по украинским исследованиям во Львове
Конференция собрала более 210 участников на месте и еще более 40 онлайн. Во Львов приехали ученые, преподаватели, представители университетов и академических центров из 38 стран мира, в частности из Украины, США, Канады, Великобритании, Германии, Польши, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Норвегии, Эстонии, Бразилии, Аргентины, Перу, Индонезии, стран Африки и других регионов мира.
Целью конференции стало создание ежегодной международной платформы для взаимодействия исследователей в области украинских исследований, обмена опытом и формирования глобальной академической среды вокруг изучения Украины.
"Мы решили учредить эту ежегодную конференцию, чтобы объединить исследователей, университеты и академические центры из разных стран. Это платформа для взаимодействия, дискуссий и усиления голоса Украины в мире", — отметил проректор по внешним связям и общественному служению УКУ Дмитрий Шеренговский.
Среди ключевых докладчиков конференции были:
- Дмитрий Шеренговский, проректор по внешним связям и общественному служению УКУ;
- Татьяна Бережная, вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины и министр культуры Украины;
- Владимир Шейко, генеральный директор Украинского института.
- Татьяна Бережная подчеркнула, что узнаваемость Украины в мире является составной частью национальной безопасности.
"Страна, о которой знают в мире, сильнее и менее уязвима. Мы должны постоянно рассказывать о нашей истории, государственности, языке, культуре и современных вызовах", — сказала Татьяна Бережная.
Отдельно министр подчеркнула важность сохранения украинского культурного наследия в условиях войны.
"То, что Россия делает с украинским культурным наследием, является чрезвычайно агрессивным проявлением войны против нашей идентичности. Именно поэтому мы должны не только документировать потери, но и активно восстанавливать поврежденные объекты, поддерживать украинскую культуру и рассказывать миру о нашей истории, языке и государственности", — подчеркнула Татьяна Бережная.
"Цель России в этой войне — не только нанести ущерб нашему государству, но и переписать нашу историю. Наша миссия — отстоять каждый период украинской государственности, каждый элемент культурного наследия и сделать так, чтобы мир знал правду об Украине", — добавила министр.
Генеральный директор Украинского института Владимир Шейко подчеркнул, что конференция стала идейным продолжением международных конгрессов украинистов, которые проводились в Украине ранее, и в то же время положила начало новому формату ежегодных международных конференций по украинским исследованиям.
"Конференция "Украина в мире" — крупнейшее в Украине мероприятие такого формата, посвященное украинским и крымскотатарским исследованиям. Она призвана способствовать созданию и распространению академически точного, справедливого и неколонизированного знания об Украине", — отметил Владимир Шейко.
Участники обсуждали:
- развитие украинистики в мировом академическом пространстве;
- крымскотатарские исследования как составную часть современных украинских исследований;
- влияние полномасштабной войны на исследования Украины;
- вопросы украинской истории, культуры, языка и государственности;
- междисциплинарный характер современных украинских исследований;
- формирование неколонизированного, академически точного знания об Украине.
Программа конференции включала более 55 академических панельных сессий, 15 презентаций исследовательских центров и проектов, пять презентаций книг и две выставки.
Организаторы сообщили, что конференцию планируют проводить ежегодно. Она должна стать постоянной международной платформой для развития украинистики, создания новых исследований, академических партнерств и образовательных проектов.
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