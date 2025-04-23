Погода у Львові та області 24 квітня — прогноз погоди від Укргідрометцентру

На Львів сунуть дві небезпечні стихії — прогноз погоди на завтра
Погода у Львові та області завтра, 24 квітня, буде теплою та дощовою. Місцями можливі сильні грози.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Львові та області 24 квітня
За прогнозами синоптиків, погоду на Львівщині визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. В області збережеться мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. У нічні та ранкові години подекуди спостерігатиметься слабкий туман.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °С, а вдень підніметься до комфортних +21...26 °С.
У Львові також прогнозується мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозою.
У нічний та ранковий час очікується слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +8...+10 °С, а вдень +22...+24°С.
Попередження небезпечні метеорологічні явища
У четвер у Львові та області прогнозують сильні грози. У зв’язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпеки — жовтий.
Жителів регіону закликають бути обережними, особливо під час перебування на вулиці та плануванні поїздок.
Попередження про пожежну небезпеку
На території Львівської області 24 квітня зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки.
За даними синоптиків, в регіоні спостерігатимуться різні класи пожежної небезпеки: від середнього (3-й клас) і малого (2-й клас) — до високого (4-й клас) та місцями надзвичайного (5-й клас).
Фахівці попереджають, що погодні умови у деяких районах області можуть сприяти виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах, особливо за наявності відкритих джерел займання.
Нагадаємо, 23 квітня потужна злива накрила Ужгород. За годину випала кількаденна норма опадів.
А синоптики попереджають про пожежну небезпеку у більшості областей України 24 квітня.
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