Погода у Львові та області 24 квітня — прогноз погоди від Укргідрометцентру

Жінка йде вулицею під час зливи. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода у Львові та області завтра, 24 квітня, буде теплою та дощовою. Місцями можливі сильні грози.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові та області 24 квітня

За прогнозами синоптиків, погоду на Львівщині визначатиме поле зниженого атмосферного тиску. В області збережеться мінлива хмарність. Місцями можливі короткочасні дощі та грози. У нічні та ранкові години подекуди спостерігатиметься слабкий туман.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +7...+12 °С, а вдень підніметься до комфортних +21...26 °С.

У Львові також прогнозується мінлива хмарність із короткочасними дощами та грозою.

У нічний та ранковий час очікується слабкий туман. Температура повітря вночі становитиме +8...+10 °С, а вдень +22...+24°С.

Прогноз погоди у Львові на 24 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження небезпечні метеорологічні явища

У четвер у Львові та області прогнозують сильні грози. У зв’язку з цим синоптики оголосили I рівень небезпеки — жовтий.

Жителів регіону закликають бути обережними, особливо під час перебування на вулиці та плануванні поїздок.

Попередження небезпечні метеорологічні явища на 24 квітня. Фото: ЛРЦГМ

Попередження про пожежну небезпеку

На території Львівської області 24 квітня зберігається підвищений рівень пожежної небезпеки.

За даними синоптиків, в регіоні спостерігатимуться різні класи пожежної небезпеки: від середнього (3-й клас) і малого (2-й клас) — до високого (4-й клас) та місцями надзвичайного (5-й клас).

Фахівці попереджають, що погодні умови у деяких районах області можуть сприяти виникненню та швидкому поширенню пожеж в екосистемах, особливо за наявності відкритих джерел займання.

Попередження про пожежну небезпеку на 24 квітня. Фото: ЛРЦГМ

Нагадаємо, 23 квітня потужна злива накрила Ужгород. За годину випала кількаденна норма опадів.

А синоптики попереджають про пожежну небезпеку у більшості областей України 24 квітня.