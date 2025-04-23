Погода во Львове и области 24 апреля - прогноз погоды от Укргидрометцентра

На Львов наступают две опасные стихии — прогноз погоды на завтра
Погода во Львове и области завтра, 24 апреля, будет теплой и дождливой. Местами возможны сильные грозы.
Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.
Погода во Львове и области 24 апреля
По прогнозам синоптиков, погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления. В области сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °С, а днем поднимется до комфортных +21...26 °С.
Во Львове также прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями и грозой.
В ночное и утреннее время ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +8...+10 °С, а днем +22...+24 °С.
Предупреждение опасные метеорологические явления
В четверг во Львове и области прогнозируют сильные грозы. В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности — желтый.
Жителей региона призывают быть осторожными, особенно во время пребывания на улице и планировании поездок.
Предупреждение о пожарной опасности
На территории Львовской области 24 апреля сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.
По данным синоптиков, в регионе будут наблюдаться различные классы пожарной опасности: от среднего (3-й класс) и малого (2-й класс) — до высокого (4-й класс) и местами чрезвычайного (5-й класс).
Специалисты предупреждают, что погодные условия в некоторых районах области могут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах, особенно при наличии открытых источников возгорания.
Напомним, 23 апреля мощный ливень накрыл Ужгород. За час выпала многодневная норма осадков.
А синоптики предупреждают о пожарной опасности в большинстве областей Украины 24 апреля.
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