Погода во Львове и области 24 апреля - прогноз погоды от Укргидрометцентра

Женщина идет по улице во время ливня. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во Львове и области завтра, 24 апреля, будет теплой и дождливой. Местами возможны сильные грозы.

Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

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Погода во Львове и области 24 апреля

По прогнозам синоптиков, погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления. В области сохранится переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами будет наблюдаться слабый туман.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +7...+12 °С, а днем поднимется до комфортных +21...26 °С.

Во Львове также прогнозируется переменная облачность с кратковременными дождями и грозой.

В ночное и утреннее время ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит +8...+10 °С, а днем +22...+24 °С.

Прогноз погоды во Львове на 24 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение опасные метеорологические явления

В четверг во Львове и области прогнозируют сильные грозы. В связи с этим синоптики объявили I уровень опасности — желтый.

Жителей региона призывают быть осторожными, особенно во время пребывания на улице и планировании поездок.

Предупреждение опасные метеорологические явления на 24 апреля. Фото: ЛРЦГМ

Предупреждение о пожарной опасности

На территории Львовской области 24 апреля сохраняется повышенный уровень пожарной опасности.

По данным синоптиков, в регионе будут наблюдаться различные классы пожарной опасности: от среднего (3-й класс) и малого (2-й класс) — до высокого (4-й класс) и местами чрезвычайного (5-й класс).

Специалисты предупреждают, что погодные условия в некоторых районах области могут способствовать возникновению и быстрому распространению пожаров в экосистемах, особенно при наличии открытых источников возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности на 24 апреля. 24 апреля Фото: ЛРЦГМ

Напомним, 23 апреля мощный ливень накрыл Ужгород. За час выпала многодневная норма осадков.

А синоптики предупреждают о пожарной опасности в большинстве областей Украины 24 апреля.