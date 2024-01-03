На Львівщина жінка вклала з ухилянтом фіктивний шлюб, аби він виїхав за кордон

Чоловіка і жінку затримали прикордонники. Фото: Держприкордонслужба

У Львівській області прикордонники затримали 57-річну жінку, яка допомагала 44-річному ухилянту перетнути кордон. Задля реалізації плану вони навіть уклали шлюб.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України Західний кордон.

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Допомагала ухилянту виїхати в Польщу

Повідомляється, що 57-річна мешканка Черкащини допомагала 44-річному мешканцеві Хмельниччини, чоловіку призовного віку, виїхати в Польщу. Для реалізації незаконного плану вони навіть уклали шлюб.

Таким чином молодята намагалися перетнути кордон через пункт пропуску "Краківець".

"Під час проходження контролю, як підставу для виїзду за кордон, подружжя надало свідоцтво про шлюб та посвідчення інваліда ІІ групи громадянки", — йдеться у повідомленні.

Втім, у ході перевірки було встановлено, що наречені уклали шлюб з метою, щоб чоловік міг перетнути кордон як такий, що здійснює супровід особи з інвалідністю. Саме ж подружжя врешті зізналося, що уклали шлюб за розрахунком.

Так, 57-річній жінці повідомили про підозру в незаконному переправлення людини за кордон. Їй загрожує до п'яти років ув’язнення.

Свідоцтво про шлюб. Фото: Держприкордонслужба

Пенсійне посвідчення жінки. Фото: Держприкордонслужба

Нагадаємо, житель Приморського району Запорізької області на три роки потрапив за ґрати за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації в Україні, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії.