На Львовщина женщина заключила с уклонистом фиктивный брак, чтобы он выехал за границу
Во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины Западная граница.
Помогала уклонисту уехать в Польшу
Сообщается, что 57-летняя жительница Черкасщины помогала 44-летнему жительницу Хмельнитчины, мужчине призывного возраста, уехать в Польшу. Для реализации незаконного плана они даже заключили брак.
Таким образом молодожены пытались пересечь границу через пункт пропуска "Краковец".
"При прохождении контроля, как основание для выезда за границу, супруги предоставили свидетельство о браке и удостоверении инвалида II группы гражданки", — говорится в сообщении.
Впрочем, в ходе проверки было установлено, что невесты заключили брак с целью, чтобы мужчина мог пересечь границу как осуществляющую сопровождение лица с инвалидностью. Сами же супруги наконец признались, что заключили брак по расчету.
Так, 57-летней женщине сообщили о подозрении в незаконной переправке человека за границу. Ей грозит до пяти лет заключения.
Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.
Читайте Новини.LIVE!