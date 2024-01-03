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На Львовщина женщина заключила с уклонистом фиктивный брак, чтобы он выехал за границу

3 января 2024 16:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На Львовщина женщина заключила с уклонистом фиктивный брак, чтобы он выехал за границу
Мужчину и женщину задержали пограничники. Фото: Госпогранслужба
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во Львовской области пограничники задержали 57-летнюю женщину, которая помогала 44-летнему уклонисту пересечь границу. Для реализации плана они даже заключили брак.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины Западная граница.

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Помогала уклонисту уехать в Польшу

Сообщается, что 57-летняя жительница Черкасщины помогала 44-летнему жительницу Хмельнитчины, мужчине призывного возраста, уехать в Польшу. Для реализации незаконного плана они даже заключили брак.

Таким образом молодожены пытались пересечь границу через пункт пропуска "Краковец".

"При прохождении контроля, как основание для выезда за границу, супруги предоставили свидетельство о браке и удостоверении инвалида II группы гражданки", — говорится в сообщении.

Впрочем, в ходе проверки было установлено, что невесты заключили брак с целью, чтобы мужчина мог пересечь границу как осуществляющую сопровождение лица с инвалидностью. Сами же супруги наконец признались, что заключили брак по расчету.

Так, 57-летней женщине сообщили о подозрении в незаконной переправке человека за границу. Ей грозит до пяти лет заключения.

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Свидетельство о браке. Фото: Госпогранслужба
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Пенсионное удостоверение женщины. Фото: Госпогранслужба

Напомним, житель Приморского района Запорожской области на три года попал за решетку за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации в Украине, вызванной полномасштабным вторжением России.

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