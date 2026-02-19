На Львівщині адвоката взяли під варту за хабар 3 тис. доларів

Правоохоронці та фігурант. Фото: lviv.gp.gov.ua

У Дрогобичі Львівської області адвокат пропонував допомогти оформити опікунство за хабар у розмірі 3 тисячі доларів. Підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у четвер, 19 лютого, передає Новини.LIVE.

Допомога адвоката за хабар

У серпні минулого року у Дрогобичі чоловік звернувся до адвоката, аби отримати консультацію. Він звертався з питанням про визнання своєї бабусі недієздатною та оформлення над нею опіки. Захисник надав перелік документів, які потрібні для суду.

"Зібравши вказані адвокатом матеріали, чоловік повторно зустрівся з правником. Попри наявність всіх підстав законно отримати позитивне рішення, чоловік хвилювався, що суд не стане на його бік. Причина — наявність інших родичів, які могли б стати опікунами", — йдеться у повідомленні.

Після цього адвокат запропонував клієнтові "врегулювати питання" за окрему винагороду, запевнивши, що має можливість вплинути на суддю для ухвалення вигідного рішення.

Вилучені кошти. Фото: lviv.gp.gov.ua

Згодом клієнт подав заяву до суду про встановлення опіки, але розгляд було призупинено через виявлені недоліки, які потрібно було виправити.

Розуміючи справжню причину зупинення розгляду, адвокат озвучив клієнтові іншу версію, пославшись на нібито створені штучні перепони. Водночас він нагадав, що за 3 000 доларів готовий "прискорити" ухвалення необхідного рішення.

Кошти, які отримав адвокат. Фото: lviv.gp.gov.ua

Чоловік погодився, але звернувся до поліції та діяв під контролем правоохоронців.

Адвоката затримали після отримання ним обумовленої суми. Йому оголосили підозру у зловживанні впливом.

"За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави", — йдеться у повідомленні.

