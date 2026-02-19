Видео
Україна
Адвокат в Дрогобыче требовал 3 тыс. долларов за решение суда

Адвокат в Дрогобыче требовал 3 тыс. долларов за решение суда

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 18:51
На Львовщине адвокат предлагал повлиять на суд за взятку
Правоохранители и фигурант. Фото: lviv.gp.gov.ua

Адвокат во Львовской области предлагал клиенту помочь оформить опекунство за 3 тысячи долларов. Фигуранта задержали и избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Помощь адвоката за взятку

В августе прошлого года в Дрогобыче мужчина обратился к адвокату, чтобы получить консультацию. Он обращался с вопросом о признании своей бабушки недееспособной и оформления над ней опеки. Защитник предоставил перечень документов, которые нужны для суда.

"Собрав указанные адвокатом материалы, мужчина повторно встретился с юристом. Несмотря на наличие всех оснований законно получить положительное решение, мужчина волновался, что суд не станет на его сторону. Причина — наличие других родственников, которые могли бы стать опекунами", — говорится в сообщении.

После этого адвокат предложил клиенту "урегулировать вопрос" за отдельное вознаграждение, заверив, что имеет возможность повлиять на судью для принятия выгодного решения.

На Львівщині адвокат за хабар хотів допомогти оформити опікунство
Изъятые средства. Фото: lviv.gp.gov.ua

Впоследствии клиент подал заявление в суд об установлении опеки, но рассмотрение было приостановлено из-за выявленных недостатков, которые нужно было исправить.

Понимая истинную причину приостановления рассмотрения, адвокат озвучил клиенту другую версию, сославшись на якобы созданные искусственные преграды. В то же время он напомнил, что за 3 000 долларов готов "ускорить" принятие необходимого решения.

Обшук в адвоката на Львівщині
Средства, которые получил адвокат. Фото: lviv.gp.gov.ua

Мужчина согласился, но обратился в полицию и действовал под контролем правоохранителей.

Адвоката задержали после получения им оговоренной суммы. Ему объявили подозрение в злоупотреблении влиянием.

"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — говорится в сообщении.

Скандалы с коррупцией

В Киеве глава гарнизонной военно-врачебной комиссии ГПСУ за деньги помогал военным переводиться в тыловые подразделения.

Ранее в столице директор образовательного учреждения требовал взятку от предпринимателя. Чиновника задержали непосредственно во время получения средств.

А на Закарпатье объявили подозрение депутату Береговского районного совета, который не задекларировал имущество.

коррупция взятка Львовская область адвокат опекун
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
