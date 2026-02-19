На Львовщине адвокат предлагал повлиять на суд за взятку

Адвокат в Дрогобыче требовал 3 тыс. долларов за решение суда
Адвокат во Львовской области предлагал клиенту помочь оформить опекунство за 3 тысячи долларов. Фигуранта задержали и избрали меру пресечения.
Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.
Помощь адвоката за взятку
В августе прошлого года в Дрогобыче мужчина обратился к адвокату, чтобы получить консультацию. Он обращался с вопросом о признании своей бабушки недееспособной и оформления над ней опеки. Защитник предоставил перечень документов, которые нужны для суда.
"Собрав указанные адвокатом материалы, мужчина повторно встретился с юристом. Несмотря на наличие всех оснований законно получить положительное решение, мужчина волновался, что суд не станет на его сторону. Причина — наличие других родственников, которые могли бы стать опекунами", — говорится в сообщении.
После этого адвокат предложил клиенту "урегулировать вопрос" за отдельное вознаграждение, заверив, что имеет возможность повлиять на судью для принятия выгодного решения.
Впоследствии клиент подал заявление в суд об установлении опеки, но рассмотрение было приостановлено из-за выявленных недостатков, которые нужно было исправить.
Понимая истинную причину приостановления рассмотрения, адвокат озвучил клиенту другую версию, сославшись на якобы созданные искусственные преграды. В то же время он напомнил, что за 3 000 долларов готов "ускорить" принятие необходимого решения.
Мужчина согласился, но обратился в полицию и действовал под контролем правоохранителей.
Адвоката задержали после получения им оговоренной суммы. Ему объявили подозрение в злоупотреблении влиянием.
"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — говорится в сообщении.
Скандалы с коррупцией
