На Львовщине адвокат предлагал повлиять на суд за взятку

Адвокат во Львовской области предлагал клиенту помочь оформить опекунство за 3 тысячи долларов. Фигуранта задержали и избрали меру пресечения.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры в четверг, 19 февраля, передает Новини.LIVE.

Помощь адвоката за взятку

В августе прошлого года в Дрогобыче мужчина обратился к адвокату, чтобы получить консультацию. Он обращался с вопросом о признании своей бабушки недееспособной и оформления над ней опеки. Защитник предоставил перечень документов, которые нужны для суда.

"Собрав указанные адвокатом материалы, мужчина повторно встретился с юристом. Несмотря на наличие всех оснований законно получить положительное решение, мужчина волновался, что суд не станет на его сторону. Причина — наличие других родственников, которые могли бы стать опекунами", — говорится в сообщении.

После этого адвокат предложил клиенту "урегулировать вопрос" за отдельное вознаграждение, заверив, что имеет возможность повлиять на судью для принятия выгодного решения.

Впоследствии клиент подал заявление в суд об установлении опеки, но рассмотрение было приостановлено из-за выявленных недостатков, которые нужно было исправить.

Понимая истинную причину приостановления рассмотрения, адвокат озвучил клиенту другую версию, сославшись на якобы созданные искусственные преграды. В то же время он напомнил, что за 3 000 долларов готов "ускорить" принятие необходимого решения.

Мужчина согласился, но обратился в полицию и действовал под контролем правоохранителей.

Адвоката задержали после получения им оговоренной суммы. Ему объявили подозрение в злоупотреблении влиянием.

"По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога", — говорится в сообщении.

