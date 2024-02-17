На Львівщині автомобіль зіткнувся з возом — є постраждалий

Пошкодження внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція

У Львівській області автомобіль зіткнувся з возом. Внаслідок ДТП травмований керманич дерев'яного транспорту.

Про це повідомила Національна поліція України у Facebook.

ДТП на Львівщині 16 лютого

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 лютого, близько 19.00, між селами Воютичі та Бісковичі Самбірського району", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz A170 здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 31-річний чоловік.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — уточнили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Скриншот допису Поліції Львівщини

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. За кермом перебувала жінка з алкогольним сп'янінням.

Також ми писали, що у Харкові карета швидкої допомоги влетіла у легковик. Внаслідок аварії водій Volkswagen та 54-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані для огляду в медичному закладі.