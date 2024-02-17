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На Львівщині автомобіль зіткнувся з возом — є постраждалий

17 лютого 2024 10:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Львівщині автомобіль зіткнувся з возом — є постраждалий
Пошкодження внаслідок ДТП. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області автомобіль зіткнувся з возом. Внаслідок ДТП травмований керманич дерев'яного транспорту.

Про це повідомила Національна поліція України у Facebook.

ДТП на Львівщині 16 лютого

"Дорожньо-транспортна пригода сталася 16 лютого, близько 19.00, між селами Воютичі та Бісковичі Самбірського району", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 24-річний водій автомобіля Mercedes-Benz A170 здійснив зіткнення з гужовою підводою, якою керував 31-річний чоловік.

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Пошкоджений автомобіль. Фото: Нацполіція

"Внаслідок ДТП керманич підводи отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — уточнили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. 

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Скриншот допису Поліції Львівщини

Нагадаємо, у Подільському районі Києва сталася дорожньо-транспортна пригода. За кермом перебувала жінка з алкогольним сп'янінням.

Також ми писали, що у Харкові карета швидкої допомоги влетіла у легковик. Внаслідок аварії водій Volkswagen та 54-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані для огляду в медичному закладі.

ДТП
аварія
поліція
Львівська область

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