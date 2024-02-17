На Львовщине автомобиль столкнулся с повозкой — есть пострадавший
Во Львовской области автомобиль столкнулся с повозкой. В результате ДТП травмирован водитель деревянного транспорта.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook.
ДТП во Львовской области 16 февраля
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля, около 19.00, между селами Войтичи и Бисковичи Самборского района", — говорится в сообщении.
Правоохранители предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz A170 совершил столкновение с гужевой подводой, которой управлял 31-летний мужчина.
"В результате ДТП водитель подводы получил телесные повреждения и был госпитализирован", — уточнили в полиции.
Следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.
Напомним, в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.
Также мы писали, что в Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.
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