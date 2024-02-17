Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow На Львовщине автомобиль столкнулся с повозкой — есть пострадавший arrow

На Львовщине автомобиль столкнулся с повозкой — есть пострадавший

17 февраля 2024 10:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине автомобиль столкнулся с повозкой — есть пострадавший
Повреждение в результате ДТП. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области автомобиль столкнулся с повозкой. В результате ДТП травмирован водитель деревянного транспорта.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook.

ДТП во Львовской области 16 февраля

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля, около 19.00, между селами Войтичи и Бисковичи Самборского района", — говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz A170 совершил столкновение с гужевой подводой, которой управлял 31-летний мужчина.

null
Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель подводы получил телесные повреждения и был госпитализирован", — уточнили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.

null
Скриншот поста Полиции Львовщины

Напомним, в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.

Также мы писали, что в Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.

ДТП
авария
полиция
Львовская область

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме