На Львовщине автомобиль столкнулся с повозкой — есть пострадавший

Повреждение в результате ДТП. Фото: Нацполиция

Во Львовской области автомобиль столкнулся с повозкой. В результате ДТП травмирован водитель деревянного транспорта.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины в Facebook.

ДТП во Львовской области 16 февраля

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля, около 19.00, между селами Войтичи и Бисковичи Самборского района", — говорится в сообщении.

Правоохранители предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz A170 совершил столкновение с гужевой подводой, которой управлял 31-летний мужчина.

Поврежденный автомобиль. Фото: Нацполиция

"В результате ДТП водитель подводы получил телесные повреждения и был госпитализирован", — уточнили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.

Скриншот поста Полиции Львовщины

Напомним, в Подольском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие. За рулем находилась женщина с алкогольным опьянением.

Также мы писали, что в Харькове карета скорой помощи влетела в легковушку. В результате аварии водитель Volkswagen и 54-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы для осмотра в медицинском учреждении.