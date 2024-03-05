На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет — поліція затримала нетверезого водія
У Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп" в межах села Любинці у понеділок, 4 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій не впорався з керуванням автомобіля і злетів в кювет.
Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області в Facebook у вівторок, 5 березня.
ДТП у Стрийському районі
За попередніми даними, 55-річний водій автомобіля Audi 5 не впорався з керуванням — транспортний засіб з’їхав у кювет.
"Внаслідок зіткнення водій автомобіля та його пасажирка — односельчанка віком 59 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.
Також було встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.
Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп’яніння. Водієві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, у Польщі серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп є шість громадян України. Двоє з них перебувають у критичному стані.
Також ми писали, що у Харкові нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. До цього у нього вже відібрали водійське посвідчення за поїздки у стані алкогольного сп'яніння.
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