На Львівщині автомобіль з'їхав у кювет — поліція затримала нетверезого водія

Перевернуте авто. Фото: Нацполіція

У Львівській області на автодорозі "Київ — Чоп" в межах села Любинці у понеділок, 4 березня, сталася дорожньо-транспортна пригода. Нетверезий водій не впорався з керуванням автомобіля і злетів в кювет.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області в Facebook у вівторок, 5 березня.

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За попередніми даними, 55-річний водій автомобіля Audi 5 не впорався з керуванням — транспортний засіб з’їхав у кювет.

"Внаслідок зіткнення водій автомобіля та його пасажирка — односельчанка віком 59 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Перевернуте авто. Фото: Нацполіція

Також було встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо експлуатації транспорту особами, які керують в стані сп’яніння. Водієві загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Перевернуте авто. Фото: Нацполіція

Триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

Скриншот допису поліції Львівщини

Нагадаємо, у Польщі серед постраждалих внаслідок наїзду авто на натовп є шість громадян України. Двоє з них перебувають у критичному стані.

Також ми писали, що у Харкові нетверезий водій скоїв дорожньо-транспортну пригоду. До цього у нього вже відібрали водійське посвідчення за поїздки у стані алкогольного сп'яніння.