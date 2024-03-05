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На Львовщине автомобиль съехал в кювет — полиция задержала нетрезвого водителя

5 марта 2024 13:10
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Львовщине автомобиль съехал в кювет — полиция задержала нетрезвого водителя
Перевернутое авто. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Во Львовской области на автодороге "Киев — Чоп" в пределах села Любинцы в понедельник, 4 марта, произошло дорожно-транспортное происшествие. Нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля и слетел в кювет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области в Facebook во вторник, 5 марта.

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По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля Audi 5 не справился с управлением — транспортное средство съехало в кювет.

"В результате столкновения водитель автомобиля и его пассажирка — односельчанка в возрасте 59 лет, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу", — говорится в сообщении.

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Перевернутое авто. Фото: Нацполиция

Также было установлено, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи открыли уголовное производство по эксплуатации транспорта лицами, управляющими в состоянии опьянения. Водителю грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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Перевернутое авто. Фото: Нацполиция

Продолжается досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Скриншот сообщения полиции Львовщины

Напомним, в Польше среди пострадавших в результате наезда авто на толпу есть шесть граждан Украины. Двое из них находятся в критическом состоянии.

Также мы писали, что в Харькове нетрезвый водитель совершил дорожно-транспортное происшествие. До этого у него уже отобрали водительские права за поездки в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП
алкоголь
Львовская область
автомобиль

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