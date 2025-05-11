Банкір пропонував за хабар допомогти в оформленні довідки по догляду за матір'ю

На Львівщині банкір за хабар допомагав ухилянту — який вирок суду
Львівський міськрайонний суд виніс вирок колишньому керівнику відділення Приватбанку. Він за винагороду в 13 тисяч доларів обіцяв сприяти отриманню відстрочки від мобілізації шляхом підробки документів.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2024 року банкір погодився за зазначену суму допомогти військовозобов'язаному чоловікові отримати висновок судово-психіатричної експертизи про психічний розлад його матері з метою призначення їй опікуна та отримання відстрочки від мобілізації.
Колишнього працівника банку було затримано під час отримання домовленої суми у вигляді імітованих купюр. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся.
Рішення суду
Суддя визнав обвинуваченого винним за статтею 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тисяч гривень. На вирок можливе оскарження в апеляційному порядку.
Раніше повідомлялось, що суд Полтавської області виніс рішення щодо хірурга, який був членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Він вимагав хабар за довідку про обмежену придатність.
А командир батальйону однієї із бригад, що дислокується в Донецькій області, наживався на вигаданих "бойових" виплатах. Його притягнуть до кримінальної відповідальності.
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