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На Львівщині банкір за хабар допомагав ухилянту — який вирок суду

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Дата публікації: 11 травня 2025 03:32
Банкір пропонував за хабар допомогти в оформленні довідки по догляду за матір'ю
Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Львівський міськрайонний суд виніс вирок колишньому керівнику відділення Приватбанку. Він за винагороду в 13 тисяч доларів обіцяв сприяти отриманню відстрочки від мобілізації шляхом підробки документів.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2024 року банкір погодився за зазначену суму допомогти військовозобов'язаному чоловікові отримати висновок судово-психіатричної експертизи про психічний розлад його матері з метою призначення їй опікуна та отримання відстрочки від мобілізації. 

Колишнього працівника банку було затримано під час отримання домовленої суми у вигляді імітованих купюр. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся.

Рішення суду

Суддя визнав обвинуваченого винним за статтею 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тисяч гривень. На вирок можливе оскарження в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось, що суд Полтавської області виніс рішення щодо хірурга, який був членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Він вимагав хабар за довідку про обмежену придатність.

А командир батальйону однієї із бригад, що дислокується в Донецькій області, наживався на вигаданих "бойових" виплатах. Його притягнуть до кримінальної відповідальності.

суд хабар Львівська область військовозобов'язані ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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