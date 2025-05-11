Банкір пропонував за хабар допомогти в оформленні довідки по догляду за матір'ю

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

Львівський міськрайонний суд виніс вирок колишньому керівнику відділення Приватбанку. Він за винагороду в 13 тисяч доларів обіцяв сприяти отриманню відстрочки від мобілізації шляхом підробки документів.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2024 року банкір погодився за зазначену суму допомогти військовозобов'язаному чоловікові отримати висновок судово-психіатричної експертизи про психічний розлад його матері з метою призначення їй опікуна та отримання відстрочки від мобілізації.

Колишнього працівника банку було затримано під час отримання домовленої суми у вигляді імітованих купюр. Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся.

Рішення суду

Суддя визнав обвинуваченого винним за статтею 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) і призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 540 тисяч гривень. На вирок можливе оскарження в апеляційному порядку.

Раніше повідомлялось, що суд Полтавської області виніс рішення щодо хірурга, який був членом військово-лікарської комісії (ВЛК). Він вимагав хабар за довідку про обмежену придатність.

А командир батальйону однієї із бригад, що дислокується в Донецькій області, наживався на вигаданих "бойових" виплатах. Його притягнуть до кримінальної відповідальності.