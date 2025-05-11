Банкир предлагал за взятку помочь в оформлении справки по уходу за матерью

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Львовский горрайонный суд вынес приговор бывшему руководителю отделения Приватбанка. Он за вознаграждение в 13 тысяч долларов обещал способствовать получению отсрочки от мобилизации путем подделки документов.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в октябре 2024 года банкир согласился за указанную сумму помочь военнообязанному мужчине получить заключение судебно-психиатрической экспертизы о психическом расстройстве его матери с целью назначения ей опекуна и получения отсрочки от мобилизации.

Бывший работник банка был задержан во время получения оговоренной суммы в виде имитированных купюр. Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся.

Решение суда

Судья признал обвиняемого виновным по статье 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 540 тысяч гривен. На приговор возможно обжалование в апелляционном порядке.

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