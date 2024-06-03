На Львівщині без газу будуть 600 населених пунктів

На Львівщині без газу можуть лишитися понад 600 абонентів — яка причина
У Львівській області протягом понеділка та вівторка, 3-4 червня, буде відсутній газ у 600 побутових користувачів з п'яти населених пунктів. Основна причина — ремонт магістралей.
Про це повідомили у львівській філії "Газмережі".
600 користувачів зі Львівщини будуть без газу
Відтак з 09:00 понеділка, 3 червня, тимчасово буде припинено газопостачання до населених пунктів Червоноградського району.
- с. Деревляни;
- с. Стрептів;
- с. Спас.
Загалом відключення відбудеться у 411 абонентів. Тоді як відновлення газопостачання буде у вівторок, 4 червня, після 17:00, в міру виконання робіт.
Також сьогодні через ремонт не буде газу у 196 абонентів із села Поповичі. Припинення газопостачання буде з 10:00, відновлення — після 14:00.
Аналогічна ситуація буде у 23 абонентів з села Дубина: припинення газопостачання буде з 09:00, відновлення — після 17:00.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччина планує відмовитися від російського газу на користь США.
Водночас в Україні вартість природного газу знижується: так, наприкінці квітня 2024 року вона впала на 4,3%.
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