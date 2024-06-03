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На Львівщині без газу можуть лишитися понад 600 абонентів — яка причина

3 червня 2024 15:11
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Ілля Рябінін
редактор
На Львівщині без газу будуть 600 населених пунктів
Запалена газова конфорка. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

У Львівській області протягом понеділка та вівторка, 3-4 червня, буде відсутній газ у 600 побутових користувачів з п'яти населених пунктів. Основна причина — ремонт магістралей.

Про це повідомили у львівській філії "Газмережі".

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Відтак з 09:00 понеділка, 3 червня, тимчасово буде припинено газопостачання до населених пунктів Червоноградського району.

  • с. Деревляни;
  • с. Стрептів;
  • с. Спас.

Загалом відключення відбудеться у 411 абонентів. Тоді як відновлення газопостачання буде у вівторок, 4 червня, після 17:00, в міру виконання робіт.

Також сьогодні через ремонт не буде газу у 196 абонентів із села Поповичі. Припинення газопостачання буде з 10:00, відновлення — після 14:00. 

Аналогічна ситуація буде у 23 абонентів з села Дубина: припинення газопостачання буде з 09:00, відновлення — після 17:00.

львівщина де не буде газу
Скриншот допису Газмереж

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччина планує відмовитися від російського газу на користь США.

Водночас в Україні вартість природного газу знижується: так, наприкінці квітня 2024 року вона впала на 4,3%.

Україна
ремонт
газ
Львівська область
українці
газопостачання
Львів

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