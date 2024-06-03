На Львівщині без газу будуть 600 населених пунктів

Запалена газова конфорка. Фото ілюстративне: УНІАН

У Львівській області протягом понеділка та вівторка, 3-4 червня, буде відсутній газ у 600 побутових користувачів з п'яти населених пунктів. Основна причина — ремонт магістралей.

Про це повідомили у львівській філії "Газмережі".

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Відтак з 09:00 понеділка, 3 червня, тимчасово буде припинено газопостачання до населених пунктів Червоноградського району.

с. Деревляни;

с. Стрептів;

с. Спас.

Загалом відключення відбудеться у 411 абонентів. Тоді як відновлення газопостачання буде у вівторок, 4 червня, після 17:00, в міру виконання робіт.

Також сьогодні через ремонт не буде газу у 196 абонентів із села Поповичі. Припинення газопостачання буде з 10:00, відновлення — після 14:00.

Аналогічна ситуація буде у 23 абонентів з села Дубина: припинення газопостачання буде з 09:00, відновлення — після 17:00.

Скриншот допису Газмереж

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Туреччина планує відмовитися від російського газу на користь США.

Водночас в Україні вартість природного газу знижується: так, наприкінці квітня 2024 року вона впала на 4,3%.