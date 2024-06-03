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Во Львовской области без газа могут остаться более 600 абонентов — какая причина

3 июня 2024 15:11
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Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области без газа будут 600 населенных пунктов
Зажженная газовая конфорка. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской области в понедельник и вторник, 3-4 июня, будет отсутствовать газ у 600 бытовых пользователей из пяти населенных пунктов. Основная причина — ремонт магистралей.

Об этом сообщили во львовском филиале "Газмережі".

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Так, с 09:00 в понедельник, 3 июня, временно будет прекращено газоснабжение в населенные пункты Червоноградского района.

  • с. Деревляны;
  • с. Стрептов;
  • с. Спас.

Всего отключение состоится у 411 абонентов. В то время как возобновление газоснабжения будет во вторник, 4 июня, после 17:00, по мере выполнения работ.

Также сегодня из-за ремонта не будет газа у 196 абонентов из села Поповичи. Прекращение газоснабжения будет с 10:00, восстановление — после 14:00.

Аналогичная ситуация будет у 23 абонентов из села Дубина: прекращение газоснабжения будет с 09:00, восстановление — после 17:00.

львовщина где не будет газа
Скриншот сообщения Газмереж

Напомним, ранее мы сообщали, что Турция намерена отказаться от российского газа в пользу США.

В то же время в Украине стоимость природного газа снижается: так, в конце апреля 2024 года она упала на 4,3%.

Украина
ремонт
газ
Львовская область
украинцы
газоснабжение
Львов

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