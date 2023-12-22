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На Львівщині без світла залишилась майже сотня населених пунктів — що трапилось

22 грудня 2023 10:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Львівщині без світла залишилась майже сотня населених пунктів — що трапилось
Енергетик ремонтує енергетичний об'єкт. Фото: Укренерго
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через негоду у Львівській області без світла залишились 70 населених пунктів. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький

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За словами Козицького, через сильні пориви вітру і налипання мокрого снігу без світла залишаються жителі 70 населених пунктів у Львівській області. З них — 25 знеструмлені повністю, а 45 — частково. Найбільше — на Сколівському, Камʼянка-Бузькому та Городоцькому напрямках.

"Над відновленням живлення працюють 111 фахівців "Львівобленерго" у складі 26 бригад. Залучили 39 одиниць техніки", — йдеться у повідомленні. 

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Негода на Львівщині: що відомо

Станом на вечір 21 грудня у Львівській області тимчасово обмежили рух вантажного транспорту через погодні умови, зокрема, через сильні пориви вітру, 25-27 м/с. Вночі утворився затор на автошляху сполученням Київ — Чоп (М-06) на перевалі між Львівською і Закарпатською областю. Для розблокування автошляху залучали чотири одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Водночас у ДСНС розповіли, що на Львівщині відбуксирували вісім великовантажних автомобілів на трасі Київ — Чоп, що поблизу с. Тухолька Стрийського району.

  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: ДСНС
  • Наслідки негоди у Львівській області. Фото: ДСНС
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Проте вже сьогодні зранку рух вантажівок знову дозволили, але упродовж дня в області надалі очікуються пориви вітру 17-22 м/с, на півдні області значний мокрий сніг та сніг; налипання мокрого снігу, подекуди хуртовини.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечні погодні умови, які будуть 22 грудня. В Україну прийдуть сильні вітри та хуртовини у Карпатах, але температура повітря залишатиметься доволі високою для зимового періоду.

 

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