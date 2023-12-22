Во Львовской области без света осталась почти сотня населенных пунктов — что случилось

Энергетик ремонтирует энергетический объект. Фото: Укрэнерго

Из-за непогоды во Львовской области без света остались 70 населенных пунктов. Больше всего — на Сколевском, Каменка-Бугском и Городоцком направлениях.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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По словам Козицкого, из-за сильных порывов ветра и налипания мокрого снега без света остаются жители 70 населенных пунктов во Львовской области. Из них — 25 обесточены полностью, а 45 — частично. Больше всего — на Сколевском, Каменка-Бугском и Городоцком направлениях.

"Над восстановлением питания работают 111 специалистов "Львовоблэнерго" в составе 26 бригад. Привлекли 39 единиц техники", — говорится в сообщении.

Непогода во Львовской области: что известно

По состоянию на вечер 21 декабря во Львовской области временно ограничили движение грузового транспорта из-за погодных условий, в частности из-за сильных порывов ветра, 25-27 м/с. Ночью образовалась пробка на автодороге сообщением Киев — Чоп (М-06) на перевале между Львовской и Закарпатской областью. Для разблокировки автодороги привлекали четыре единицы техники и 12 человек личного состава.

В то же время в ГСЧС рассказали, что во Львовской области отбуксировали восемь большегрузных автомобилей на трассе Киев — Чоп, что вблизи с. Тухолька Стрыйского района.

Последствия непогоди во Львовской области. Фото: ГСЧС

Последствия непогоди во Львовской области. Фото: ГСЧС

Последствия непогоди во Львовской области. Фото: ГСЧС

Последствия непогоди во Львовской области. Фото: ГСЧС

Последствия непогоди во Львовской области. Фото: ГСЧС 1/5 _ 5

Однако уже сегодня утром движение грузовиков снова разрешили, но в течение дня в области ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, на юге области значительный мокрый снег и снег; налипание мокрого снега, кое-где вьюги.

Напомним, синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях, которые будут 22 декабря. В Украину придут сильные ветры и метели в Карпатах, но температура воздуха будет оставаться достаточно высокой для зимнего периода.