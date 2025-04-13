Сержант на Львівщині тричі втікав зі служби, але отримав вирок суду

Боєць ЗСУ у кайданках. Ілюстративне фото: УНІАН

Львівський Франківський районний суд виніс обвинувальний вирок військовослужбовцю за три випадки самовільного залишення частини (СЗЧ). Той визнав свою провину і пояснив свої вчинки сімейними обставинами.

Така інформація міститься у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що обвинувачений боєць ЗСУ протягом 2024 року тричі встиг здійснити СЗЧ. Перші два рази він повертався через тиждень, або пару місяців, але третього разу вже зник на п'ять місяців.

Сержант визнав свою провину та пояснив, що тікав зі служби через те, що мало отримував в ЗСУ, а йому треба було забезпечувати родину. Він розкаявся у своїх вчинках і підтвердив бажання й надалі служити в збройних силах.

Що вирішив суд

Суддя врахувавши всі обставини справи, зокрема те, що обвинувачений є учасником бойових дій, обмежено придатним до служби та раніше не судимим, вважає, що вчинений ним злочин потребує покарання з позбавленням волі.

Сержанту призначено п'ять років позбавлення волі. Вирок набирає законної сили після вичерпання строку на оскарження.

Раніше повідомлялось, що у Сумах суд розглянув справу раніше засудженого, який погодився служити в спеціальному підрозділі "Шторм" в складі ЗСУ. Цей боєць здійснив СЗЧ двічі та пояснив свої дії на суді тим, що в підрозділі було не ліпше, ніж у колонії.

А на Одещині військовий переховувався від командування понад місяць, але зрештою повернувся добровільно і отримав вирок суду.