Сержант на Львовщине трижды убегал со службы, но получил приговор суда

Боец ВСУ в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

Львовский Франковский районный суд вынес обвинительный приговор военнослужащему за три случая самовольного оставления части (СОЧ). Тот признал свою вину и объяснил свои поступки семейными обстоятельствами.

Такая информация содержится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что обвиняемый боец ВСУ в течение 2024 года трижды успел осуществить СОЧ. Первые два раза он возвращался через неделю, или пару месяцев, но в третий раз уже исчез на пять месяцев.

Сержант признал свою вину и объяснил, что убегал со службы из-за того, что мало получал в ВСУ, а ему надо было обеспечивать семью. Он раскаялся в своих поступках и подтвердил желание и в дальнейшем служить в вооруженных силах.

Что решил суд

Судья учитывая все обстоятельства дела, в частности то, что обвиняемый является участником боевых действий, ограниченно годным к службе и ранее не судимым, считает, что совершенное им преступление требует наказания с лишением свободы.

Сержанту назначено пять лет лишения свободы. Приговор вступает в законную силу после исчерпания срока на обжалование.

Ранее сообщалось, что в Сумах суд рассмотрел дело ранее судимого, который согласился служить в специальном подразделении "Шторм" в составе ВСУ. Этот боец совершил СОЧ дважды и объяснил свои действия на суде тем, что в подразделении было не лучше, чем в колонии.

А в Одесской области военный скрывался от командования более месяца, но в конце концов вернулся добровольно и получил приговор суда.