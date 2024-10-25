Суд призначив солдату, що на Львівщині вдарив іншого бійця ножем, п'ять років тюрми з випробовним терміном

Людина з ножем. Ілюстративне фото: pixels.com

У Львівській області Яворівський районний суд розглянув справу солдата ЗСУ, який поранив ножем іншого бійця. І хоча суд визнав нападника винним, проте призначив йому умовний термін.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Суд з'ясував, що, перебуваючи у наметовому містечку однієї з частин ЗСУ, військовослужбовець напідпитку посварився з іншим солдатом. Під час конфлікту обвинувачений вдарив опонента ножем у груди.

Результатом удару стало важке поранення — лезо завдало травми грудей.

На суді боєць повністю визнав свою провину, просив суворо не карати, бо хоче й надалі служити в ЗСУ. Своєю чергою потерпілий не наполягав на суворому покаранні та зазначив, що повністю покладається на рішення суду.

Що вирішив суд

Дослідивши усі матеріали справи та заяви як обвинуваченого, так і потерпілого, суддя вирішила призначити обвинуваченому п'ять років позбавлення волі. Проте з річним випробувальним терміном.

Нагадаємо, у Львівській області ухилянт підробив документи для виїзду за кордон та спробував виїхати з України. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Також ми писали, що в Івано-Франківській області місцевий суд визнав волонтера організації "Народна сила" винним в ухиленні від мобілізації. Сам волонтер повністю визнав свою провину і просив сильно його не карати.