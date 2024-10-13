У Львівській області чоловік підробив документи та спробував виїхати з країни — що вирішив суд

Черги авто на кордоні. Фото: ДПСУ

У Львівській області чоловік підробив документи та спробував перетнути кордон. Суд визнав його винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду.

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Деталі справи

Чоловік підробив тимчасове посвідчення військовозобов`язаного та довідку військово-лікарської комісії. Він вніс завідомо недостовірні відомості щодо визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку. Для підробки документів фігурант використовував комп'ютерну техніку та інші засоби.

Таким чином, ухилянт зробив документи, що надають право виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану.

Надалі чоловік спробував перетнути кордон в міжнародному пункті пропуску "Мостиська", використавши завідомо підроблені документи.

Під час судового засідання він визнав свою вину та підтвердив обставини, що наведені в обвинувальному акті. Він заявив, що дійсно підробив документи та спробував перетнути кордон.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним та призначив штраф у розмірі 11 900 гривень.

На вирок ще може бути подана апеляційна скарга.

Нагадаємо, чоловік, який супроводжував особу з інвалідністю, не зміг виїхати в Польщу через рішення львівських прикордонників. Він оскаржив це обмеження в суді.

Також у Рівненській області чоловік не з'явився до територіального центру комплектування у зазначений час, оскільки відмовився від служби. Внаслідок цього відбулося судове засідання.