Во Львовской области мужчина подделал документы и попытался выехать из страны — что решил суд

Очереди авто на границе. Фото: ГПСУ

Во Львовской области мужчина подделал документы и попытался пересечь границу. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда.

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Детали дела

Мужчина подделал временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Он внес заведомо недостоверные сведения о признании его непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Для подделки документов фигурант использовал компьютерную технику и другие средства.

Таким образом, уклонист сделал документы, предоставляющие право выезда за границу на период действия правового режима военного положения.

В дальнейшем мужчина попытался пересечь границу в международном пункте пропуска "Мостиска", использовав заведомо поддельные документы.

Во время судебного заседания он признал свою вину и подтвердил обстоятельства, приведенные в обвинительном акте. Он заявил, что действительно подделал документы и попытался пересечь границу.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 11 900 гривен.

На приговор еще может быть подана апелляционная жалоба.

Напомним, мужчина, сопровождавший человека с инвалидностью, не смог выехать в Польшу из-за решения львовских пограничников. Он обжаловал это ограничение в суде.

Также в Ровенской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования в указанное время, поскольку отказался от службы. Вследствие этого состоялось судебное заседание.