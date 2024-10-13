Во Львовской области мужчина подделал документы и попытался выехать из страны — что решил суд

На Львовщине уклонист подделал документы для выезда за границу — что решил суд
Во Львовской области мужчина подделал документы и попытался пересечь границу. Суд признал его виновным и назначил наказание.
Об этом говорится в приговоре суда.
Детали дела
Мужчина подделал временное удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии. Он внес заведомо недостоверные сведения о признании его непригодным к военной службе с исключением из военного учета. Для подделки документов фигурант использовал компьютерную технику и другие средства.
Таким образом, уклонист сделал документы, предоставляющие право выезда за границу на период действия правового режима военного положения.
В дальнейшем мужчина попытался пересечь границу в международном пункте пропуска "Мостиска", использовав заведомо поддельные документы.
Во время судебного заседания он признал свою вину и подтвердил обстоятельства, приведенные в обвинительном акте. Он заявил, что действительно подделал документы и попытался пересечь границу.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 11 900 гривен.
На приговор еще может быть подана апелляционная жалоба.
Напомним, мужчина, сопровождавший человека с инвалидностью, не смог выехать в Польшу из-за решения львовских пограничников. Он обжаловал это ограничение в суде.
Также в Ровенской области мужчина не явился в территориальный центр комплектования в указанное время, поскольку отказался от службы. Вследствие этого состоялось судебное заседание.
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