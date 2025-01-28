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На Львівщині частина не хотіла звільняти бійця — що вирішив суд

28 січня 2025 23:55
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Звільнення з військової служби — на Львівщині військова частина ігнорувала рапорт бійця, той подав до суду
Рішення судді. Фото: Freepik
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Львівській області мобілізований військовослужбовець хотів звільнитися зі служби через необхідність догляду за батьком із першою групою інвалідності, проте його рапорт ігнорували. Чоловік подав до суду.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що у вересні 2024 року мобілізований надав військові частині усі необхідні документи для звільнення зі служби для догляду за батьком із першою групою інвалідності.

Однак рішення щодо його рапорту прийнято не було. Представники військової частини заявили, що позивач не довів відсутність інших осіб, які могли б доглядати за батьком.

Суд визнав таку позицію неправомірною, зазначивши, що закон не зобов’язує позивача надавати подібні докази.

Рішення суду

Суд, розглянувши матеріали справи, визнав бездіяльність військової частини протиправною та зобов’язав повторно розглянути рапорт чоловіка з урахуванням висновків. 

Раніше у Львові чоловік через суд добився скасування рішення Територіального центру комплектування (ТЦК), який відмовив йому у наданні відстрочки від мобілізації.

А на Львівщині чоловіка визнали придатним до служби у Збройних силах за рішенням військово-лікарської комісії. Однак він не погодився з таким висновком і вирішив оскаржити його в суді.

суд Львів військові мобілізація військовослужбовці судові рішення

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