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На Львовщине часть не хотела увольнять бойца — что решил суд

28 января 2025 23:55
Виктория Козырь - редактор
Увольнение с военной службы — на Львовщине воинская часть игнорировала рапорт бойца, тот подал в суд
Решение судьи. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Львовской области мобилизованный военнослужащий хотел уволиться со службы из-за необходимости ухода за отцом с первой группой инвалидности, однако его рапорт игнорировали. Мужчина подал в суд.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах суда указано, что в сентябре 2024 года мобилизованный предоставил воинской части все необходимые документы для увольнения со службы для ухода за отцом с первой группой инвалидности.

Однако решение по его рапорту принято не было. Представители воинской части заявили, что истец не доказал отсутствие других лиц, которые могли бы ухаживать за отцом.

Суд признал такую позицию неправомерной, отметив, что закон не обязывает истца предоставлять подобные доказательства.

Решение суда

Суд, рассмотрев материалы дела, признал бездействие воинской части противоправной и обязал повторно рассмотреть рапорт мужчины с учетом выводов.

Ранее во Львове мужчина через суд добился отмены решения Территориального центра комплектования (ТЦК), который отказал ему в предоставлении отсрочки от мобилизации.

А на Львовщине мужчину признали годным к службе в Вооруженных силах по решению военно-врачебной комиссии. Однако он не согласился с таким выводом и решил обжаловать его в суде.

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