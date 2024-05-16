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На Львівщині частково скасовують графіки відключень світла — в ОВА поділилися деталями

16 травня 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Графіки відключень світла на Львівщині 16 травня
Український енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Львівській області в четвер, 16 травня, до 16:00 енергетики не будуть застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії. Проте увечері через складну ситуацію в енергосистемі вони знову почнуть діяти. 

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Відключення світла на Львівщині 16 травня

За словами Козицького, Укренерго ухвалило скасування графіків відключення світла сьогодні з 09:00 до 16:00. Станом на зараз також не фіксуються аварійні відключення електроенергії.

"Зважаючи на те, що ситуація в енергосистемі залишається складною, з 16:00 до 21:00 у нашій області планують знову застосувати графіки погодинних відключень", — зазначив він.

У разі будь-яких змін, в ОВА та Львівобленерго повідомлять мешканців області. Козицький закликав громадян ощадливо використовувати світло та вимкнути всі непотрібні пристрої з розеток. Також він попросив мешканців використовувати енергозберігальні лампи.

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Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.

Також ми писали, що сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.

Львів
електроенергія
Львівська область
Укренерго
енергосистема
відключення світла
світло

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