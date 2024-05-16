Графіки відключень світла на Львівщині 16 травня

Український енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

У Львівській області в четвер, 16 травня, до 16:00 енергетики не будуть застосовувати графіки погодинного відключення електроенергії. Проте увечері через складну ситуацію в енергосистемі вони знову почнуть діяти.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram.

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За словами Козицького, Укренерго ухвалило скасування графіків відключення світла сьогодні з 09:00 до 16:00. Станом на зараз також не фіксуються аварійні відключення електроенергії.

"Зважаючи на те, що ситуація в енергосистемі залишається складною, з 16:00 до 21:00 у нашій області планують знову застосувати графіки погодинних відключень", — зазначив він.

У разі будь-яких змін, в ОВА та Львівобленерго повідомлять мешканців області. Козицький закликав громадян ощадливо використовувати світло та вимкнути всі непотрібні пристрої з розеток. Також він попросив мешканців використовувати енергозберігальні лампи.

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, в Україні фіксують критичну ситуацію в енергомережі. У трьох областях відключалися високовольтні лінії електропередач.

Також ми писали, що сьогодні в Україні запровадили контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів. Це дозволить стабілізувати роботу енергосистеми в усіх областях.