Графики отключений света во Львовской области 16 мая

Украинский энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК

Во Львовской области в четверг, 16 мая, до 16:00 энергетики не будут применять графики почасового отключения электроэнергии. Однако вечером из-за сложной ситуации в энергосистеме они снова начнут действовать.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.

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Отключение света во Львовской области 16 мая

По словам Козицкого, Укрэнерго приняло решение отменить графики отключения света сегодня с 09:00 до 16:00. На данный момент также не фиксируются аварийные отключения электроэнергии.

"Учитывая, что ситуация в энергосистеме остается сложной, с 16:00 до 21:00 в нашей области планируют вновь применить графики почасовых отключений", — отметил он.

В случае каких-либо изменений, в ОВА и Львовоблэнерго сообщат жителям области. Козицкий призвал граждан бережно использовать свет и выключить все ненужные устройства из розеток. Также он попросил жителей использовать энергосберегающие лампы.

Скриншот поста Козицкого

Напомним, в Украине фиксируется критическая ситуация в энергосети. В трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи.

Также мы писали, что сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.