Графики отключений света во Львовской области 16 мая

На Львовщине частично отменяют графики отключений света — в ОВА поделились деталями
Во Львовской области в четверг, 16 мая, до 16:00 энергетики не будут применять графики почасового отключения электроэнергии. Однако вечером из-за сложной ситуации в энергосистеме они снова начнут действовать.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram.
Отключение света во Львовской области 16 мая
По словам Козицкого, Укрэнерго приняло решение отменить графики отключения света сегодня с 09:00 до 16:00. На данный момент также не фиксируются аварийные отключения электроэнергии.
"Учитывая, что ситуация в энергосистеме остается сложной, с 16:00 до 21:00 в нашей области планируют вновь применить графики почасовых отключений", — отметил он.
В случае каких-либо изменений, в ОВА и Львовоблэнерго сообщат жителям области. Козицкий призвал граждан бережно использовать свет и выключить все ненужные устройства из розеток. Также он попросил жителей использовать энергосберегающие лампы.
Напомним, в Украине фиксируется критическая ситуация в энергосети. В трех областях отключались высоковольтные линии электропередачи.
Также мы писали, что сегодня в Украине были введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей. Это позволит стабилизировать работу энергосистем во всех областях.
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