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На Львівщині через фейкові сайти “держдопомоги” обкрадали людей

4 грудня 2024 16:32
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Шахрайство в інтернеті — через сайти "держдопомоги" ділки на Львівщині обкрадали людей
Оголошення про підозру. Фото: Львівська обласна прокуратура
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На Львівщині правоохоронці викрили злочинну організацію, яка за допомогою фішингових сайтів обкрадала громадян. За попередніми підрахунками потерпілим завдано близько 800 тис. грн збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської обласної прокуратури у середу, 4 грудня.

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Як працювала шахрайська схема 

За даними слідства, шахрайську схему організував місцевий мешканець разом із п’ятьма спільниками. Вони створювали фейкові сайти, які імітували офіційні ресурси фінансових установ. Шахраї поширювали посилання на ці сайти через соцмережі та месенджери, пропонуючи "отримати допомогу" від держави чи благодійного фонду.

Львів шахрайство фішинг
Комп'ютер, який використовували для шахрайських дій. Фото: Львівська обласна прокуратура

Потерпілі вводили свої дані для авторизації в онлайн-банкінгу, що дозволяло злочинцям отримувати доступ до рахунків і переводити кошти на підконтрольні їм картки. Надалі гроші використовували для купівлі криптовалюти.

Фшингові сайти держдопомоги
Затримання підозрюваних. Фото: Львівська обласна прокуратура

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютери, телефони, інші докази, а також арештували преміум-автомобіль і банківські рахунки підозрюваних.

Шахрайська схема Львів
Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобіль. Фото: Львівська обласна прокуратура

Шістьом учасникам оголошено підозру у шахрайстві та кіберзлочинах. Одному з них інкримінують створення й керівництво злочинною організацією. Фігурантів затримано, триває слідство.

Затримання ділків на Львівщині
Слідчі дії. Фото: Львівська обласна прокуратура

Раніше клієнти державного "Ощадбанку" повідомили про зникнення значних сум з їхніх банківських карток. Один із постраждалих заявив, що кошти з його рахунку були зняті без його відома, а спроби отримати допомогу від банку виявилися марними.

Також ми писали, що шахраї вигадали нову схему, яка дозволяє їм отримувати доступ до облікових записів користувачів Telegram. Зокрема, йдеться про повідомлення щодо "подарунку" у вигляді доступу до платних функцій.

Львів фінансова допомога Львівська область шахрайство матеріальна допомога злочин

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