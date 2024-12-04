Мошенничество в интернете — через сайты "госпомощи" делки на Львовщине обворовывали людей

На Львовщине через фейковые сайты "госпомощи" обворовывали людей
Во Львовской области правоохранители разоблачили преступную организацию, которая с помощью фишинговых сайтов обворовывала граждан. По предварительным подсчетам, потерпевшим нанесено около 800 тыс. грн убытков.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры в среду, 4 декабря.
Как работала мошенническая схема
По данным следствия, мошенническую схему организовал местный житель вместе с пятью сообщниками. Они создавали фейковые сайты, которые имитировали официальные ресурсы финансовых учреждений.
Потерпевшие вводили свои данные для авторизации в онлайн-банкинге, что позволяло преступникам получать доступ к счетам и переводить средства на подконтрольные им карточки.
В ходе обысков правоохранители изъяли компьютеры, телефоны, другие доказательства, а также арестовали премиум-автомобиль и банковские счета подозреваемых.
Шестерым участникам объявлено подозрение в мошенничестве и киберпреступлениях. Одному из них инкриминируют создание и руководство преступной организацией.
Ранее клиенты государственного "Ощадбанка" сообщили об исчезновении значительных сумм с их банковских карточек. Один из пострадавших заявил, что средства с его счета были сняты без его ведома, а попытки получить помощь от банка оказались напрасными.
Также мы писали, что мошенники придумали новую схему, позволяющую им получать доступ к учетным записям пользователей Telegram.
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