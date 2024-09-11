У Львівській області 11 вересня сталися декілька ДТП

ДТП у Банюнині на Львівщині. Фото: скриншот

У Львівській області від ранку сталося декілька дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок деяких аварій є потерпілі.

Відео з місць ДТП поділилися водії для VARTA1.

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ДТП у Львівській області 11 вересня

Відомо, що у Львові 11 вересня сталася масштабна на кільці Городоцька–Зимна вода. Внаслідок аварії були затори по 2 кілометри з боку Городка та Рясне-Руської. Інформації про постраждалих немає.

Також ДТП виникла на кільцевій у Чишках. На кадрах, які опублікував користувач, видно, що в аварію потрапила легкова машина.

ДТП у Чишках. Фото: скриншот

ДТП у Чишках. Фото: скриншот

У Банюнині теж зафіксували випадок ДТП. На кадрах видно серйозні пошкодження легкової автівки. У соцмережах повідомили, що внаслідок аварії травмована 8-річна дитина.

ДТП неподалік села Банюнин. Фото: скриншот

У селищі Куликів на Львівщині трапилась ДТП за участі легкової машини та буса.

У Львові, на кінці вулиці Замарстинівська, правоохоронці встановлюють обставини виникнення ДТП. На кадрах видно зім'яту передню частину легкового авто внаслідок удару.

Також у Львові, біля Мотозаводу, на пішохідному переході близько об 11:00 сталась дорожньо-транспортна пригода.