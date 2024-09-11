Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори arrow

На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори

11 вересня 2024 12:31
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
У Львівській області 11 вересня сталися декілька ДТП
ДТП у Банюнині на Львівщині. Фото: скриншот
Анжеліка Талабан - Випусковий редактор
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

У Львівській області від ранку сталося декілька дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок деяких аварій є потерпілі.

Відео з місць ДТП поділилися водії для VARTA1.

Читайте також:

ДТП у Львівській області 11 вересня

Відомо, що у Львові 11 вересня сталася масштабна на кільці Городоцька–Зимна вода. Внаслідок аварії були затори по 2 кілометри з боку Городка та Рясне-Руської. Інформації про постраждалих немає. 

Також ДТП виникла на кільцевій у Чишках. На кадрах, які опублікував користувач, видно, що в аварію потрапила легкова машина. 

ДТП Чишки
ДТП у Чишках. Фото: скриншот
ДТП Чишки
ДТП у Чишках. Фото: скриншот

У Банюнині теж зафіксували випадок ДТП. На кадрах видно серйозні пошкодження легкової автівки. У соцмережах повідомили, що внаслідок аварії травмована 8-річна дитина.

 

Банюнин
ДТП неподалік села Банюнин. Фото: скриншот

У селищі Куликів на Львівщині трапилась ДТП за участі легкової машини та буса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VARTA1 офіційна сторінка (@varta1.official)

У Львові, на кінці вулиці Замарстинівська, правоохоронці встановлюють обставини виникнення ДТП. На кадрах видно зім'яту передню частину легкового авто внаслідок удару.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VARTA1 офіційна сторінка (@varta1.official)

Також у Львові, біля Мотозаводу, на пішохідному переході близько об 11:00 сталась дорожньо-транспортна пригода.

Також важливі новини дня по темі:

ДТП негода авто Львівська область водії