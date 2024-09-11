У Львівській області 11 вересня сталися декілька ДТП

На Львівщині через негоду сталося декілька серйозних ДТП — утворилися затори
У Львівській області від ранку сталося декілька дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок деяких аварій є потерпілі.
Відео з місць ДТП поділилися водії для VARTA1.
ДТП у Львівській області 11 вересня
Відомо, що у Львові 11 вересня сталася масштабна на кільці Городоцька–Зимна вода. Внаслідок аварії були затори по 2 кілометри з боку Городка та Рясне-Руської. Інформації про постраждалих немає.
Також ДТП виникла на кільцевій у Чишках. На кадрах, які опублікував користувач, видно, що в аварію потрапила легкова машина.
У Банюнині теж зафіксували випадок ДТП. На кадрах видно серйозні пошкодження легкової автівки. У соцмережах повідомили, що внаслідок аварії травмована 8-річна дитина.
У селищі Куликів на Львівщині трапилась ДТП за участі легкової машини та буса.
У Львові, на кінці вулиці Замарстинівська, правоохоронці встановлюють обставини виникнення ДТП. На кадрах видно зім'яту передню частину легкового авто внаслідок удару.
Також у Львові, біля Мотозаводу, на пішохідному переході близько об 11:00 сталась дорожньо-транспортна пригода.
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