Во Львовской области 11 сентября произошло несколько ДТП

ДТП в Банюнине во Львовской области. Фото: скриншот

Во Львовской области с утра произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. В результате некоторых аварий есть пострадавшие.

Видео с мест ДТП поделились водители для VARTA1.

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ДТП во Львовской области 11 сентября

Известно, что во Львове 11 сентября произошла масштабная на кольце Городоцкая-Зимняя вода. В результате аварии были заторы по 2 километра со стороны Городка и Рясне-Русской. Информации о пострадавших нет.

Также ДТП произошло на кольцевой в Чишках. На кадрах, опубликованных пользователем, видно, что в аварию попала легковая машина.

ДТП в Чишках. Фото: скриншот

ДТП в Чишках. Фото: скриншот

В Банюнине тоже зафиксирован случай ДТП. На кадрах видны серьезные повреждения легкового автомобиля. В соцсетях сообщили, что в результате аварии травмирован 8-летний ребенок.

ДТП возле села Банюнин. Фото: скриншот

В поселке Куликов на Львовщине произошло ДТП с участием легковой машины и буса.

Во Львове, в конце улицы Замарстыновская, правоохранители устанавливают обстоятельства возникновения ДТП. На кадрах видна скомканная вследствие удара передняя часть легкового авто.

Также во Львове, возле Мотозавода, на пешеходном переходе около 11:00 произошло дорожно-транспортное происшествие.