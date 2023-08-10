На Львівщині через отруєння газами картоплі загинули люди

Рятувальники на місці події. Фото: ДСНС

На Львівщині четверо людей надихались газом, який накопичився в їх підвалі. Люди загинули через отруєння.

Про це повідомляє ДСНС.

Читайте також:

Що відомо про трагедію на Львівщині

У середу 9 серпня в селі Повітно Львівського району в підвальному приміщенні двоповерхового житлового будинку отруїлись четверо людей.

"Прибувши до місця події рятувальники з'ясували, що люди зайшли в підвальне приміщення будинку, де зберігалася картопля та, ймовірно, втратили свідомість через вдихання небезпечних газів", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Спуск у підвал. Фото: ДСНС

Внаслідок отруєння, всі постраждалі загинули. Серед них – жінка, 1956 року народження та чоловіки 1952, 1978 та 1971 років народження.

Рятувальники вилучили тіла загиблих із підвалу та провели розвідку першого, другого поверхів житлового будинку та горища.

"Така висока концентрація газів, ймовірно, могла виникнути через процес гниття картоплі, яка була в підвальному приміщенні. Під час розкладу органічних матеріалів, таких як картопля, виникають різні хімічні реакції, які можуть виділяти небезпечні гази", — інформують у відомстві.

Наразі встановлюють остаточні причини загибелі людей.

Скриншот повідомлення ДСНС

Нагадаємо, на Харківщині рятувальники усунули наслідки обстрілу під загрозою повторної атаки.

Також у Полтаві пролунав вибух у житловому будинку.