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На Львовщине из-за отравления газами картофеля погибли люди

10 августа 2023 11:12
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
На Львовщине из-за отравления газами картофеля погибли люди
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

На Львовщине четыре человека надышались накопившимся в их подвале газом. Люди погибли из-за отравления.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В среду 9 августа в селе Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились четыре человека.

"Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов", — говорится в сообщении ГСЧС.

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Спуск в подвал. Фото: ГСЧС

В результате отравления все пострадавшие погибли. Среди них – женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения.

Спасатели изъяли тела погибших из подвала и провели разведку первого, второго этажей жилого дома и чердака.

"Такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", — информируют в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются окончательные причины гибели людей.

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Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, в Харьковской области спасатели устранили последствия обстрела под угрозой повторной атаки.

Также в Полтаве раздался взрыв в жилом доме.

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