На Львовщине из-за отравления газами картофеля погибли люди
На Львовщине четыре человека надышались накопившимся в их подвале газом. Люди погибли из-за отравления.
Об этом сообщает ГСЧС.
Что известно о трагедии во Львовской области
В среду 9 августа в селе Поветно Львовского района в подвальном помещении двухэтажного жилого дома отравились четыре человека.
"Прибывшие к месту происшествия спасатели выяснили, что люди зашли в подвальное помещение дома, где хранился картофель и, вероятно, потеряли сознание из-за вдыхания опасных газов", — говорится в сообщении ГСЧС.
В результате отравления все пострадавшие погибли. Среди них – женщина, 1956 года рождения и мужчины 1952, 1978 и 1971 годов рождения.
Спасатели изъяли тела погибших из подвала и провели разведку первого, второго этажей жилого дома и чердака.
"Такая высокая концентрация газов, вероятно, могла возникнуть из-за процесса гниения картофеля, который был в подвальном помещении. Во время разложения органических материалов, таких как картофель, возникают различные химические реакции, которые могут выделять опасные газы", — информируют в ведомстве.
В настоящее время устанавливаются окончательные причины гибели людей.
Напомним, в Харьковской области спасатели устранили последствия обстрела под угрозой повторной атаки.
Также в Полтаве раздался взрыв в жилом доме.