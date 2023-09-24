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На Львівщині через сильні зливи без світла залишилися десятки населених пунктів

24 вересня 2023 16:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Львівщині через сильні зливи без світла залишилися десятки населених пунктів
Вимкнення світла. Фото: Pixabay
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Внаслідок сильних злив, у Львівській області виникли проблеми в електромережах компанії "Львівобленерго". На цей час у Львівській області 54 населені пункти мають проблеми з електропостачанням, причому деякі населені пункти повністю знеструмлені.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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"Станом на цей час у Львівській області знеструмлено 54 населені пункти (16 повністю, 38частково). До відновлення електропостачання залучили 21 бригаду (90 працівників та 31 одиницю техніки)", — сказала Козицький.

Повідомляється, що для усунення перебоїв мобілізовано 21 бригаду, включаючи 90 фахівців та 31 одиницю обладнання.

Варто уточнити, що 23 вересня Головне управління ДСНС України у Львівській області попередило про шторм: очікувалися грози, поривчастий вітер та град.

Які ще події сталися у Львівській області

Також Козицький повідомив, що у школі села Мишлятичі Шегинівської громади відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь випускника та Героя Володимира Осидача, який загинув на полі бойових дій під час поточного російсько-української війни.

Крім того, у громадському центрі Червонограда стартував IV Всеукраїнський благодійний фестиваль-ярмарок народних мистецтв "При Майстрах якось легше. Вони — як Атланти…", присвячений творчій спадщині майстрів-писанкарів Тараса Городецького та Юлії Бурко.

Нагадаємо, що стало відомо, що у жовтні українці платитимуть за електроенергію за таким самим тарифом, що й у вересні. Його вартість складає 2,64 грн за кіловат-годину, при цьому обсяг споживання не є важливим.

Додамо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде із тарифами взимку на енергоресурс для українців.

 

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