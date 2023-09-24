На Львовщине из-за сильных ливней без света остались десятки населенных пунктов

Отключение света. Фото: Pixabay

Вследствие сильных ливней, во Львовской области возникли проблемы в электросетях компании "Львовоблэнерго". На данный момент в Львовской области 54 населённых пункта испытывают проблемы с электроснабжением, причем некоторые населенные пункты полностью обесточены.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Отключение света во Львовской области

"По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта (16 полностью, 38 — частично). До возобновления электроснабжения задействовали 21 бригаду (90 работников и 31 единицу техники)", — сказала Козицкий.

Сообщается, что для устранения перебоев мобилизованы 21 бригада, включая 90 специалистов и 31 единицу оборудования.

Стоит уточнить, что 23 сентября Главное управление ГСЧС Украины по Львовской области предупредило о шторме: ожидались грозы, порывистый ветер и град.

Какие еще события произошли во Львовской области

Также Козицкий сообщил, что в школе деревни Мышлятичи Шегиновской общины состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника и Героя Владимира Осидача, который пал на поле боевых действий в ходе текущего российско-украинскойвойны.

Кроме того, в общественном центре Червонограда стартовал IV Всеукраинский благотворительный фестиваль-ярмарка народных искусств "При Мастерах как-то легче. Они — как Атланты…", посвященный творческому наследию мастеров-писанкарей Тараса Городецкого и Юлии Бурко.

Напомним, что стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.

Добавим, в НАК "Нефтегаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев.