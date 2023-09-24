На Львовщине из-за сильных ливней без света остались десятки населенных пунктов
Вследствие сильных ливней, во Львовской области возникли проблемы в электросетях компании "Львовоблэнерго". На данный момент в Львовской области 54 населённых пункта испытывают проблемы с электроснабжением, причем некоторые населенные пункты полностью обесточены.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Отключение света во Львовской области
"По состоянию на этот час во Львовской области обесточены 54 населенных пункта (16 полностью, 38 — частично). До возобновления электроснабжения задействовали 21 бригаду (90 работников и 31 единицу техники)", — сказала Козицкий.
Сообщается, что для устранения перебоев мобилизованы 21 бригада, включая 90 специалистов и 31 единицу оборудования.
Стоит уточнить, что 23 сентября Главное управление ГСЧС Украины по Львовской области предупредило о шторме: ожидались грозы, порывистый ветер и град.
Какие еще события произошли во Львовской области
Также Козицкий сообщил, что в школе деревни Мышлятичи Шегиновской общины состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь выпускника и Героя Владимира Осидача, который пал на поле боевых действий в ходе текущего российско-украинскойвойны.
Кроме того, в общественном центре Червонограда стартовал IV Всеукраинский благотворительный фестиваль-ярмарка народных искусств "При Мастерах как-то легче. Они — как Атланты…", посвященный творческому наследию мастеров-писанкарей Тараса Городецкого и Юлии Бурко.
Напомним, что стало известно, что в октябре украинцы будут платить за электроэнергию по такому же тарифу, что и в сентябре. Его стоимость составляет 2,64 грн за киловатт-час, при этом объем потребления не важен.
Добавим, в НАК "Нефтегаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев.