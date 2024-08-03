Львівщина знеструмлена через негоду — деталі від ЛОВА

На Львівщині через сильну грозу та рвучкий вітер знеструмлено кілька населених пунктів
У різних районах Львівської області грози з поривами вітру та шквали спричинили відключення електроенергії. Світло зникло у 48 населених пунктах регіону.
Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 3 серпня.
Знеструмлення ряду об'єктів на Львівщині
За його даними, через негоду без світла залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Знеструмлені 18 населених пунктів, частково немає світла у 30.
Найбільше відключень зафіксовано у Яворівському та Львівському районах.
"Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяно 24 одиниці спецтехніки", — інформує глава ЛОВА.
Правила поведінки при обірваних проводах
Якщо раптом ви побачили обірвані оголені проводи, відразу повідомте про це у Львівобленерго за телефоном 0-800-30-15-68, або на інші номери кол-центру:
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- (032) 290-75-68.
Дотримуйтесь також і основних правил безпеки:
- не наближайтесь до обірваних проводів ближче, ніж на вісім метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом;
- відходьте з небезпечної зони "гусячим кроком" — зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної від землі й пересувайтеся дрібними ковзкими кроками;
- також якщо через негоду дерева або гілки, які впали травмували людей, телефонуйте в екстрені служби за номерами 101, 103 або 112.
Читайте Новини.LIVE!