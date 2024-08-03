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На Львівщині через сильну грозу та рвучкий вітер знеструмлено кілька населених пунктів

3 серпня 2024 13:23
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Львівщина знеструмлена через негоду — деталі від ЛОВА
Електрики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Львівобленерго
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У різних районах Львівської області грози з поривами вітру та шквали спричинили відключення електроенергії. Світло зникло у 48 населених пунктах регіону. 

Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 3 серпня. 

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За його даними, через негоду без світла залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Знеструмлені 18 населених пунктів, частково немає світла у 30.

Найбільше відключень зафіксовано у Яворівському та Львівському районах.

"Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяно 24 одиниці спецтехніки", — інформує глава ЛОВА.

львівщина знеструмлення
Скриншот допису Козицького

Правила поведінки при обірваних проводах

Якщо раптом ви побачили обірвані оголені проводи, відразу повідомте про це у Львівобленерго за телефоном 0-800-30-15-68, або на інші номери кол-центру:

  • 067-333-15-68;
  • 050-460-15-68;
  • 093-170-15-68;
  • (032) 290-75-68.

Дотримуйтесь також і основних правил безпеки:

  • не наближайтесь до обірваних проводів ближче, ніж на вісім метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом;
  • відходьте з небезпечної зони "гусячим кроком" — зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної від землі й пересувайтеся дрібними ковзкими кроками;
  • також якщо через негоду дерева або гілки, які впали травмували людей, телефонуйте в екстрені служби за номерами 101, 103 або 112.

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погода негода Україна Львівська область Львівська ОДА вітер відключення світла

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