Львівщина знеструмлена через негоду — деталі від ЛОВА

Електрики проводять ремонтні роботи. Ілюстративне фото: Львівобленерго

У різних районах Львівської області грози з поривами вітру та шквали спричинили відключення електроенергії. Світло зникло у 48 населених пунктах регіону.

Про це заявив глава Львівської ОВА Максим Козицький у суботу, 3 серпня.

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За його даними, через негоду без світла залишаються 48 міст і сіл у Львівській області. Знеструмлені 18 населених пунктів, частково немає світла у 30.

Найбільше відключень зафіксовано у Яворівському та Львівському районах.

"Над відновленням живлення працюють 16 бригад Львівобленерго у складі 68 працівників. Задіяно 24 одиниці спецтехніки", — інформує глава ЛОВА.

Скриншот допису Козицького

Правила поведінки при обірваних проводах

Якщо раптом ви побачили обірвані оголені проводи, відразу повідомте про це у Львівобленерго за телефоном 0-800-30-15-68, або на інші номери кол-центру:

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

(032) 290-75-68.

Дотримуйтесь також і основних правил безпеки: