Львовская область обесточена из-за непогоды — детали от ЛОВА

Во Львовской области из-за сильной грозы и порывов ветра обесточено несколько населенных пунктов
В разных районах Львовской области грозы с порывами ветра и шквалы повлекли за собой отключение электроэнергии. Свет исчез в 48 населенных пунктах региона.
Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 3 августа.
Обесточение ряда объектов во Львовской области
По его данным, из-за непогоды без света остаются 48 городов и сел во Львовской области. Обесточены 18 населенных пунктов, частично нет света в 30.
Больше отключений зафиксировано в Яворовском и Львовском районах.
"Над восстановлением питания работают 16 бригад Львовоблэнерго в составе 68 работников. Задействовано 24 единицы спецтехники", — информирует глава ЛОВА.
Правила поведения при оборванных проводах
Если вдруг вы увидели оборванные оголенные провода, сразу сообщите об этом во Львовоблэнерго по телефону 0-800-30-15-68, или звоните на другие номера колл-центра:
- 067-333-15-68;
- 050-460-15-68;
- 093-170-15-68;
- (032) 290-75-68.
Соблюдайте также основные правила безопасности:
- не приближайтесь к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров, ведь это чревато смертельным ударом током;
- отходите из опасной зоны "гусиным шагом" - сведите ступни вместе, не отрывайте их друг от друга от земли и передвигайтесь мелкими скользкими шагами;
- также если из-за непогоды деревья или ветки, упавшие травмировали людей, звоните в экстренные службы по номерам 101, 103 или 112.
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