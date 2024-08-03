Львовская область обесточена из-за непогоды — детали от ЛОВА

Электрики проводят ремонтные работы. Иллюстративное фото: Львовоблэнерго

В разных районах Львовской области грозы с порывами ветра и шквалы повлекли за собой отключение электроэнергии. Свет исчез в 48 населенных пунктах региона.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в субботу, 3 августа.

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По его данным, из-за непогоды без света остаются 48 городов и сел во Львовской области. Обесточены 18 населенных пунктов, частично нет света в 30.

Больше отключений зафиксировано в Яворовском и Львовском районах.

"Над восстановлением питания работают 16 бригад Львовоблэнерго в составе 68 работников. Задействовано 24 единицы спецтехники", — информирует глава ЛОВА.

Скриншот поста Козицкого

Правила поведения при оборванных проводах

Если вдруг вы увидели оборванные оголенные провода, сразу сообщите об этом во Львовоблэнерго по телефону 0-800-30-15-68, или звоните на другие номера колл-центра:

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

(032) 290-75-68.

Соблюдайте также основные правила безопасности: