На Львівщині конфіскували землю у громадянки РФ через порушення закону

На Львівщині через суд конфіскують землю у громадянки Росії
У Стрийському районі Львівщини суд задовольнив позов Стрийської окружної прокуратури щодо конфіскації земель, які належали громадянці Росії. Це дві ділянки площею 1,57 га, які розташовані на території однієї з громад регіону.
Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Росіянка успадкувала землі на Львівщині, але не відчужила їх, як цього вимагає закон
Як встановили правоохоронці, зокрема за матеріалами управління Служби безпеки України у Львівській області, громадянка Росії отримала ці землі у спадок.
Проте після оформлення права власності не відчужила їх протягом одного року, як того вимагає чинне українське законодавство у випадках, коли спадкоємцем є іноземний громадянин, що не має права на постійне володіння землею в Україні.
До того, жінка встигла здати ділянки в оренду аграрному підприємству та отримувала за це плату, що стало додатковою підставою для реагування з боку прокуратури.
Прокурори подали відповідний позов до суду з вимогою повернути ділянки у власність держави. Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення та виніс рішення про конфіскацію на користь держави.
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