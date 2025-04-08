На Львівщині конфіскували землю у громадянки РФ через порушення закону

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Стрийському районі Львівщини суд задовольнив позов Стрийської окружної прокуратури щодо конфіскації земель, які належали громадянці Росії. Це дві ділянки площею 1,57 га, які розташовані на території однієї з громад регіону.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Як встановили правоохоронці, зокрема за матеріалами управління Служби безпеки України у Львівській області, громадянка Росії отримала ці землі у спадок.

Проте після оформлення права власності не відчужила їх протягом одного року, як того вимагає чинне українське законодавство у випадках, коли спадкоємцем є іноземний громадянин, що не має права на постійне володіння землею в Україні.

До того, жінка встигла здати ділянки в оренду аграрному підприємству та отримувала за це плату, що стало додатковою підставою для реагування з боку прокуратури.

Прокурори подали відповідний позов до суду з вимогою повернути ділянки у власність держави. Суд погодився з аргументами сторони обвинувачення та виніс рішення про конфіскацію на користь держави.

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