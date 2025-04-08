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На Львовщине через суд конфискуют землю у гражданки России

8 апреля 2025 09:58
Виктория Козырь - редактор
На Львовщине конфисковали землю у гражданки РФ из-за нарушения закона
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Стрыйском районе Львовщины суд удовлетворил иск Стрыйской окружной прокуратуры о конфискации земель, принадлежавших гражданке России. Это два участка площадью 1,57 га, которые расположены на территории одной из общин региона.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Как установили правоохранители, в частности по материалам управления Службы безопасности Украины во Львовской области, гражданка России получила эти земли в наследство.

Однако после оформления права собственности не отчуждала их в течение одного года, как того требует действующее украинское законодательство в случаях, когда наследником является иностранный гражданин, не имеющий права на постоянное владение землей в Украине.

До того, женщина успела сдать участки в аренду аграрному предприятию и получала за это плату, что стало дополнительным основанием для реагирования со стороны прокуратуры.

Прокуроры подали соответствующий иск в суд с требованием вернуть участки в собственность государства. Суд согласился с аргументами стороны обвинения и вынес решение о конфискации в пользу государства.

Напомним, в Тернополе судили мужчину, который хранил дома большое количество оружия.

А в Днепре объявили приговор бойцу ВСУ, который сдавал российским спецслужбам данные о местоположении украинских защитников на фронте.

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