Долари в унітазі — на Львівщині під час обшуків чиновники кинули гроші у туалет

Слідчі дії. Фото: ОГП

Депутата обласної ради та заступника міського голови однієї з тергромад Львівщини викрито на шахрайстві під час тендерних закупівель. Під час обшуків вони намагалися змити долари в унітаз.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора (ОГП) в середу, 25 грудня.

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У матеріалах слідства вказано, у червні 2023 року посадовці запропонували директору приватного підприємства свою "допомогу" в забезпеченні підписання договорів на ремонт об’єктів громади.

"Вони отримали інформацію про участь приватного підприємства у тендерних закупівлях на ремонт об’єктів територіальної громади. Чиновники запропонували директору підприємства свою "допомогу" у забезпеченні підписання договорів із замовниками та своєчасної оплати за виконані роботи. За це вимагали "відкат" — відсоток від суми укладених договорів", — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків чиновники намагалися змити долари в унітаз. Фото: ОГП

Зазначається, що після завершення робіт та перерахування коштів із бюджету посадовці звернулися до підприємця з вимогою передати їм 25 тисяч доларів США та 190 тисяч гривень за "послуги".

Затримання відбулося під час передачі другої частини грошей. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Корупційні гроші. Фото: ОГП

А керівник одеської організації партії "УДАР" Олександр Суханов вимагав 1 млн грн у підприємця. За цю суму він обіцяв посприяти в отриманні права оренди. Його затримали.

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