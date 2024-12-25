Доллары в унитазе — во Львовской области во время обысков чиновники бросили деньги в туалет

Следственные действия. Фото: ОГП

Депутата областного совета и заместителя городского головы одной из тергромад Львовской области разоблачили на мошенничестве во время тендерных закупок. В ходе обысков они пытались смыть доллары в унитаз.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора (ОГП) в среду, 25 декабря.

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Согласно данным следствия, в июне 2023 года чиновники предложили директору частного предприятия свою "помощь" в обеспечении подписания договоров на ремонт объектов громады.

"Они получили информацию об участии частного предприятия в тендерных закупках на ремонт объектов территориальной громады. Чиновники предложили директору предприятия свою "помощь" в обеспечении подписания договоров с заказчиками и своевременной оплаты за выполненные работы. За это они требовали "откат" — процент от суммы заключенных договоров", — говорится в сообщении.

В ходе обысков чиновники пытались смыть доллары в унитаз. Фото: ОГП

Указывается, что после завершения работ и перечисления средств из бюджета, чиновники обратились к предпринимателю с требованием передать им 25 тысяч долларов США и 190 тысяч гривен за "услуги".

Задержание произошло во время передачи второй части денег. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Коррупционные деньги. Фото: ОГП

А руководитель одесской организации партии "УДАР" Александр Суханов требовал 1 млн грн у предпринимателя. За эту сумму он обещал помочь в получении права аренды. Его задержали.

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