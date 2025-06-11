СБУ затримала агента ФСБ, який готував новий удар РФ по Львівській області

Затримання злочинця. Ілюстративне фото: СБУ

У Львівській області чоловік працював на російські спецслужби і розвідував місця розташування авіаційних баз. Його затримали і повідомили про підозру у держзраді.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у середу, 11 червня.

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За даними СБУ, коригувальником повітряних атак по Львівській області виявився 57-річний місцевий безробітний, якого російська ФСБ завербувала через Telegram-канали. Головним завданням агента був пошук військових авіабаз на території західного регіону.

"Щоб виявити координати летовищ, зрадник об’їжджав місцевість на своєму авто та намагався знайти аеродроми, які, на його думку, могла використовувати армійська авіація", — йдеться у повідомленні.

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

У Службі безпеки додали, що під час розвідувальних вилазок агент фотографував об’єкти з прив’язкою до місцевості та позначав відповідні геолокації на Google-картах.

"Повернувшись додому, фігурант узагальнював зібрані дані та готував "звіт" для куратора з ФСБ. Для комунікації з окупантами агент використовував анонімний чат у месенджері, а після кожного сеансу зв’язку ретельно видаляв листування", — зазначили в СБУ.

В українській спецслужбі наголосили, що незважаючи на заходи конспірації, зрадника викрили, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

"Агенту РФ повідомили про підозру у державній зраді. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — підсумували в СБУ.

Раніше працівники Служби безпеки України затримали двох інформаторів РФ, які шпигували за бойовою авіацією українських військових у Київській та Миколаївській областях.

Також ми писали, що у Харківській області спецслужби затримали чоловіка, який допомагав російським диверсійно-розвідувальним групам.