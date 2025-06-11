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Главная Львов На Львовщине мужчина помогал РФ ударить по авиабазе ВСУ

На Львовщине мужчина помогал РФ ударить по авиабазе ВСУ

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Дата публикации 11 июня 2025 14:13
СБУ задержала агента ФСБ, который готовил новый удар РФ по Львовской области
Задержание преступника. Иллюстративное фото: СБУ

Во Львовской области мужчина работал на российские спецслужбы и разведывал места расположения авиационных баз. Его задержали и сообщили о подозрении в госизмене.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 11 июня.

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По данным СБУ, корректировщиком воздушных атак по Львовской области оказался 57-летний местный безработный, которого российская ФСБ завербовала через Telegram-каналы. Главной задачей агента был поиск военных авиабаз на территории западного региона.

"Чтобы выявить координаты аэродромов, предатель объезжал местность на своем авто и пытался найти аэродромы, которые, по его мнению, могла использовать армейская авиация", — говорится в сообщении.

Шпигун ФСБ на Львівщині
Задержанный агент ФСБ. Фото: СБУ

В Службе безопасности добавили, что во время разведывательных вылазок агент фотографировал объекты с привязкой к местности и обозначал соответствующие геолокации на Google-картах.

"Вернувшись домой, фигурант обобщал собранные данные и готовил "отчет" для куратора из ФСБ. Для коммуникации с оккупантами агент использовал анонимный чат в мессенджере, а после каждого сеанса связи тщательно удалял переписку", — отметили в СБУ.

В украинской спецслужбе подчеркнули, что несмотря на меры конспирации, предателя разоблачили, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

"Агенту РФ сообщили о подозрении в государственной измене. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества", — подытожили в СБУ.

Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов РФ, которые шпионили за боевой авиацией украинских военных в Киевской и Николаевской областях.

Также мы писали, что в Харьковской области спецслужбы задержали мужчину, который помогал российским диверсионно-разведывательным группам.

СБУ Львов шпионаж ФСБ госизмена задержание
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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