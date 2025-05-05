На Львівщині батько посадив малолітню доньку за кермо авто — як його покарали

Дитина за кермом авто. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

У Львівській області чоловік посадив за кермо автомобіля малолітню доньку. Крім того, на пасажирському сидінні перебував його маленький син.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Львівської області у Telegram у понеділок, 5 травня.

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Дитина за кермом авто

У поліції зазначили, що діти не втрапили у дорожньо-транспортну пригоду, а батька притягнули до відповідальності.

"Про подію стало відомо під час моніторингу соцмереж: на відео чоловік дав керувати автомобілем малолітній дівчинці, а поряд сидів її брат. Батько фільмував подію на відео та підказував, як кермувати", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили 28-річного чоловіка та винесли постанову за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом. Крім того, ювенальна поліція склала протокол за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

"Хочемо наголосити: відповідальне батьківство — це не лише турбота, а й приклад", — додали в поліції.

Допис патрульної поліції Львівської області. Фото: скриншот

Нагадаємо, 18 квітня на Рівненщині сталася ДТП за участі підлітків, які загинули на місці трагедії.

А 14 квітня у Києві водій маршрутки в'їхав у припарковану вантажівку Mercedes Benz. Внаслідок аварії постраждали пʼятеро людей.