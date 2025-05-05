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На Львовщине мужчина позволил малолетней дочери управлять авто

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Дата публикации 5 мая 2025 17:27
На Львовщине отец посадил малолетнюю дочь за руль авто — как его наказали
Ребенок за рулем авто. Фото: t.me/lvivpatrolpolice

Во Львовской области мужчина посадил за руль автомобиля малолетнюю дочь. Кроме того, на пассажирском сиденье находился его маленький сын.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Львовской области в Telegram в понедельник, 5 мая.

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Ребенок за рулем авто

В полиции отметили, что дети не попали в дорожно-транспортное происшествие, а отца привлекли к ответственности.

"О происшествии стало известно во время мониторинга соцсетей: на видео мужчина дал управлять автомобилем малолетней девочке, а рядом сидел ее брат. Отец снимал событие на видео и подсказывал, как управлять", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили 28-летнего мужчину и вынесли постановление за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством. Кроме того, ювенальная полиция составила протокол за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей.

"Хотим подчеркнуть: ответственное отцовство — это не только забота, но и пример", — добавили в полиции.

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Пост патрульной полиции Львовской области. Фото: скриншот

Напомним, 18 апреля в Ровенской области произошло ДТП с участием подростков, которые погибли на месте трагедии.

А 14 апреля в Киеве водитель маршрутки въехал в припаркованный грузовик Mercedes Benz. В результате аварии пострадали пять человек.

ДТП дети полиция Львовская область автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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