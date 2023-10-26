Як викрили чоловіка, який хотів перевезти двох ухилянтів за кордон

Ухилянти, які заховалися під сидінням мікроавтобуса, аби незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

На Львівщині у пункті пропуску "Шегині" прикордонникам вдалося викрити двох ухилянтів, які намагалися уникнути прикордонний контроль. Перевезти їх вирішив перевізник, взявши з них чималу оплату.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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Зазначається, що їх знайшли у подвійній перегородці між пасажирським та вантажним відсіками мікроавтобуса.

"Під час огляду водій поводився знервовано, чим себе і видав. За задумом, він мав відкрити один відсік, постукати, даючи знак порушникам, щоб вони перемістились, а потім відкрити інший відсік", — йдеться у повідомленні.

Ухилянти, які заховалися під сидінням мікроавтобуса, аби незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Скільки заплатили чоловіки за перетин кордону

У прикордонній службі додали, що за "доставку" за кордон пасажири заплатили перевізнику по п'ять тисяч доларів.

"Куди всім їм їхати далі — скаже закон", — зауважили у повідомленні.

Ухилянти, які заховалися під сидінням мікроавтобуса, аби незаконно перетнути кордон. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, в Одеській області Служба безпеки України викрила схему переправлення через кордон ухилянтів. Чоловіки призовного віку оформлювали фейкову інвалідність своїм жінкам, щоб безперешкодно виїхати за кордон.

Також ми писали, що Служба безпеки України затримала заступника Херсонського воєнкому та голову військово-лікарської комісії на Прикарпатті. Фігуранти допомагали ухилянтам.