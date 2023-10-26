Как разоблачили мужчину, который хотел перевезти двух уклонистов за границу

Уклонисты, которые спрятались под сиденьем микроавтобуса, чтобы незаконно пересечь границу. Фото: ГПСУ

Во Львовской области в пункте пропуска "Шегини" пограничникам удалось разоблачить двух уклонистов, которые пытались избежать пограничного контроля. Перевезти их решил перевозчик, взяв с них большую плату.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

"Игра в прятки" с пограничниками

Отмечается, что они были обнаружены в двойной перегородке между пассажирским и грузовым отсеками микроавтобуса.

"При осмотре водитель вел себя нервно, чем себя и выдал. По замыслу, он должен был открыть один отсек, постучать, давая знак нарушителям, чтобы они переместились, а затем открыть другой отсек", — говорится в сообщении.

Уклонисты, которые спрятались под сиденьем микроавтобуса, чтобы незаконно пересечь границу. Фото: ГПСУ

Сколько заплатили мужчины за пересечение границы

В пограничной службе добавили, что за доставку за границу пассажиры заплатили перевозчику по пять тысяч долларов.

"Куда всем им ехать дальше — скажет закон", — отметили в сообщении.

Уклонисты, которые спрятались под сиденьем микроавтобуса, чтобы незаконно пересечь границу. Фото: ГПСУ

Напомним, в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила схему переправки через границу уклонистов. Мужчины призывного возраста оформляли фейковую инвалидность своим женам, чтобы беспрепятственно уехать за границу.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины задержала заместителя Херсонского военкома и главу военно-врачебной комиссии на Прикарпатье. Фигуранты помогали уклонистам.