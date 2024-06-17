Незаконне будівництво греблі на річці -- житель Львівщині отримав вирок суду

Річка Стир. Фото ілюстративне: Вікіпедія

На Львівщині житель села Монастирок незаконно збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. За це чоловік отримав вирок суду — рік іспитового терміну.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень 6 червня.

Читайте також:

Подробиці захоплення землі

Як йдеться в документі, протягом серпня та вересня 2023 року житель села Монастирок Золочівського району самовільно зайняв земельну ділянку площею 3,5 га на березі річки Стир та почав будівництво деревʼяних споруд. Відповідних документів на землю та дозволу на будівельні роботи в чоловіка не було. Після цього чоловік трактором розгорнув 0,2 га ґрунту на прибережній зоні та почистив ставок на ділянці, де розташовані лінії електропередач "Львівобленерго".

У суді чоловік провину визнав: він пояснив, що збудував на річищі греблю з бетонних плит та деревʼяних блоків, щоб відвести воду з річки у ставок. Землю зі ставка в процесі очисних робіт він перемістив на сусідні ділянки.

У січні 2024 року чоловіка визнали винним у втручанні в землі водного фонду: суд призначив йому рік позбавлення волі. Втім суд замінив увʼязнення та рік іспитового терміну. Однак прокуратура вирішила оскаржити цей вирок в апеляції. 6 червня Львівський апеляційний суд позов прокуратури задовольнив, залишивши обвинуваченому рік іспитового терміну.

Нагадаємо, жителю Одещини, який скерував воду з річки на свої угіддя, загрожує ув'язнення: поліцейські затримали чоловіка за незаконне заволодіння водним фондом держави в особливо великих розмірах.

Також на Миколаївщині понад 11 га лісів незаконно перейшли у комунальну власність та слугували для сільськогосподарських цілей.

Раніше ми повідомляли, що у Броварах прокуратура вимагає повернути землю вартістю понад 140 млн грн біля Десни.