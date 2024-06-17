Незаконное строительство дамбы на реке - житель Львовщины получил приговор суда

Река Стырь. Фото иллюстративное: Википедия

На Львовщине житель села Монастырок незаконно построил на реке Стырь дамбу и почистил пруд. За это мужчина получил приговор суда — год испытательного срока.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений 6 июня.

Читайте также:

Подробности захвата земли

Как говорится в документе, в течение августа и сентября 2023 года житель села Монастырок Золочевского района самовольно занял земельный участок площадью 3,5 га на берегу реки Стырь и начал строительство деревянных сооружений. Соответствующих документов на землю и разрешения на строительные работы у мужчины не было. После этого мужчина трактором разровнял 0,2 га почвы на прибрежной зоне и почистил пруд на участке, где расположены линии электропередач "Львовоблэнерго".

В суде мужчина вину признал: он объяснил, что построил на русле дамбу из бетонных плит и деревянных блоков, чтобы отвести воду из реки в пруд. Землю из пруда в процессе очистных работ он переместил на соседние участки.

В январе 2024 года мужчину признали виновным во вмешательстве в землю водного фонда: суд назначил ему год лишения свободы. Впрочем, суд заменил заключение и год испытательного срока. Однако прокуратура решила оспорить этот приговор в апелляции. 6 июня Львовский апелляционный суд иск прокуратуры удовлетворил, оставив обвиняемому год испытательного срока.

Напомним, жителю Одесской области, направившему воду из реки на свои угодья, грозит заключение: полицейские задержали мужчину за незаконное завладение водным фондом государства в особо крупных размерах.

Также в Николаевской области более 11 га лесов незаконно перешли в коммунальную собственность и служили для сельскохозяйственных целей.

Ранее мы сообщали, что в Броварах прокуратура требует вернуть землю стоимостью более 140 млн грн возле Десны.