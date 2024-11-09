На Львівщині чоловік подав у суд на ТЦК

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

У Львові задовольнили позов багатодітного батька з другою групою інвалідності до територіального центру комплектування, співробітники якого проігнорували його заяву на отримання відстрочки від мобілізації. Документи він надіслав поштою. Бездіяльність ТЦК суд визнав протиправною та зобов’язав розглянути отримані документи.

Матеріали справи оприлюднили у Реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Обставини справи

Суду стало відомо, позов до ТЦК подав батько трьох неповнолітніх дітей, який, окрім того, має другу групу інвалідності. Чоловік розповів, що протягом травня 2023 року — лютого 2024 року тричі звертався до ТЦК із заявами про отримання відстрочки від призову під час мобілізації, проте відповіді так і отримав. Позивач хотів визнати бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язати розглянути подану ним заяву.

Представник ТЦК не скористався правом подати відкликання на позовну заяву. Суд встановив, що чоловік долучав до заяви про надання відстрочку копію пенсійного посвідчення, довідки МСЕК, свідоцтва про народження дітей та інші документи. Востаннє житель Львівщини надсилав документи ТЦК наприкінці лютого 2024 року. Згідно з трекінгом поштового відправлення, представник військкомату їх отримав на початку березня. Проте відповіді на заяву чоловік так і не дочекався.

Що вирішив суд

Суддя встановив, що поведінка відповідача "не відповідає критерію законності та порушує право позивача на розгляд заяви про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації".

Позов мешканця Львівської області задовольнили, визнавши бездіяльність ТЦК протиправною та зобов’язавши розглянути надіслану поштою заяву про надання відстрочки.

Нагадаємо, мешканець Білгород-Дністровського району вирубував дерева у лісі. Цим він завдав державі збитків майже на 130 тисяч гривень. Втім, суд вирішив пом'якшити покарання.

Також ми повідомляли, що в Україні запровадили штрафи за зберігання деревини без документів. Перший штраф у розмірі 501 гривні за таке порушення вже виписали мешканцю Миколаєва.